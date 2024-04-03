〈0403強震〉地震基金：保戶有災損速報案 逾6成民眾未投保

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-03 14:17

花蓮壽豐外海今 (3) 日地牛翻身，發生芮氏規模 7.2 強震，最大震度 6 級，震源深度僅 15.5 公里，至今仍有餘震，且已出現多處災損，地震基金表示，已投保住宅地震基本保險的保戶，若發現建築物有嚴重受損情形，請儘速報案，聯繫產險公司，目前超過 6 成民眾仍未投保。

921 集集大地震即將屆滿 25 週年，自 2002 年 4 月 1 日起，住宅火險擴大承保住宅地震基本保險，民眾可投保後減輕火災及地震等災情造成之財物損失，並記得於投保時勾選「續保約定」條款，以確保保障不中斷。

住宅地震保險基金表示，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，但根據統計，我國住宅地震基本保險截至 2024 年 3 月底止，以全國戶數 929 萬戶計，投保率約 38.01%，顯示仍有 62% 民眾尚未投保。