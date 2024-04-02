〈ESG狂潮〉亞洲永續報告獎出爐 信義房屋、友達、群創及台新金同獲獎

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-02 17:04

信義房屋獲獎包括亞洲最佳永續報告獎 (公司治理) 銀獎、亞洲最佳利害關係人報告獎銀獎、亞洲最佳 SDGs 報告獎銀獎三項大獎，為台灣不動產業唯一。

亞洲永續報告獎（ASRA）是一項非營利計畫，為促進和表揚企業在報告、揭露和提升資訊透明度方面的卓越表現，是永續報告領域頗負盛名的國際獎項之一，本屆共有來自 15 個國家的領先企業參與角逐 17 類獎項。

信義房屋表示，此次獲獎的關鍵來自信義房屋一向秉持「信義立業，止於至善」理念，強調誠信、透明經營，連續九年獲得證交所公司治理評鑑的最高肯定，被列為上市組排名前五％的最優級公司，更致力董事多元化，積極同步公布中、英文年報等資訊，公平對待股東，甚至優於法規規定的時間之前揭露資訊。

不僅如此，信義房屋更以「企業倫理」為核心策略，兼顧本業，更發想各種兼顧利害關係人權益的創新作法，並持續將 SDGs 融入策略，決議 10 項核心 SDGs，並針對各項 SDGs 擬定短中長期策略，搭配每項目標的行動方案、關鍵指標與績效，將永續發展目標與營運策略相結合，讓各利害關係人都能共好。

信義房屋表示，公司以不同方式推廣 SDGs，亦發行 SDGs 報告書，說明信義的 SDGs 策略與行動方案。例如信義房屋於全台共有 18 家永續門市，由各門市結合聯合國永續發展目標自主提案，不僅發展在地特色，也能夠更深更廣的傳播永續意識，與社會共生、共好、共創，建立美好的生活。