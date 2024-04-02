Google為台灣量身打造解決方案 靠四招打擊不實資訊

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-02 17:16

Google(GOOG-US) 今 (2) 日表示，為打擊不實資訊，Google 考量台灣的語言與脈絡，為台灣量身打造解決方案，提供 4 種作法評估訊息真偽，包括多種語言的查核工具、培育並訓練在地人才、資助查核機構，以及支持新聞工作人員。

Google 說明，透過「關於這張圖片」以及「關於這個結果」功能，使用者可以利用 Google 搜尋找到與圖片及網站相關的背景資訊，使用者便可透過資訊自行判斷內容的可信度。這兩項查核工具提供 40 多種語言，繁體中文也開始支援。

Google 在 2020 年開始和台灣事實查核中心、社團法人社區大學全國促進會、MyGoPen，以及新聞清潔劑合作，透過社區大學的課程、種子志工的培訓計畫，以及在台灣各地的講座，已經累積培訓超過 1200 名的教育工作者，觸及人數更超過 26 萬人次。

Google 特別點出，事實查核中心和社區大學發展出台灣獨有的「媒體素養融入式教學」，首先訓練各種不同課目的講師都熟悉事實查核的工具，並且在 200 門不同的課堂裡融入事實查核的環節，讓學員可以在不同情境中認識事實查核的工具與重要性。

Google 旗下 Google.org 在 2021 年投入 100 萬美元，支持為期 3 年的「台灣媒體素養計畫」，以線上與實體的方式，目前已經開設超過 40 場工作坊、舉辦超過 80 場演講，以及 40 場以上的活動，觸及人數也超過 4 萬人次。