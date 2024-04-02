寬魚國際上半年展望樂觀 商演比重增推升全年毛利率

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-02 16:33

莊偉民表示，以公司各項業務毛利率來看，商演的毛利率相對穩定，大致落在 25-35% 之間，演唱會則從 10% 到 40-50% 都有，今年預期商演部分會增加，將有助全年毛利率走勢。

寬魚國際目前上半年製作、主辦海內外演唱會檔期全滿，近期最受關注的就是 4 月 6 日、7 日，韓國國民天后「IU」李知恩將首度登上台北小巨蛋開唱，【2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI】世界巡迴演唱會刷新網上預售最多人數在線的紀錄，挹注業績表現。

寬魚國際也持續拓展海外演唱會市場，包括「搖滾之神」伍佰 & China Blue 第 14 套大型巡迴演唱會【ROCK STAR】北美巡迴演唱將於當地時間 4 月 27 日開跑，此次於美加兩地連開三場，由寬魚國際直接主辦，也是拓展海外市場重點項目之一。

其他演唱會則包括近日舉辦王心凌馬來西亞站、澳站「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」，周華健也將接棒於 5 月 10 日及 11 日在澳門開唱。