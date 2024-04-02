寬魚國際上半年展望樂觀 商演比重增推升全年毛利率
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-02 16:33
寬魚國際 (6101-TW) 財務長暨發言人莊偉民表示，上半年營收展望「非常樂觀」，將超越去年，且在商演比重增加下，將帶動全年毛利率將向上。
莊偉民表示，以公司各項業務毛利率來看，商演的毛利率相對穩定，大致落在 25-35% 之間，演唱會則從 10% 到 40-50% 都有，今年預期商演部分會增加，將有助全年毛利率走勢。
寬魚國際目前上半年製作、主辦海內外演唱會檔期全滿，近期最受關注的就是 4 月 6 日、7 日，韓國國民天后「IU」李知恩將首度登上台北小巨蛋開唱，【2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI】世界巡迴演唱會刷新網上預售最多人數在線的紀錄，挹注業績表現。
寬魚國際也持續拓展海外演唱會市場，包括「搖滾之神」伍佰 & China Blue 第 14 套大型巡迴演唱會【ROCK STAR】北美巡迴演唱將於當地時間 4 月 27 日開跑，此次於美加兩地連開三場，由寬魚國際直接主辦，也是拓展海外市場重點項目之一。
其他演唱會則包括近日舉辦王心凌馬來西亞站、澳站「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」，周華健也將接棒於 5 月 10 日及 11 日在澳門開唱。
電影部分，寬魚國際表示，第三季投資的青春校園電影「我想和你在一起」及紀錄片「交換禮物」將接力上映。此外，公司也透露，正在拍攝一部旗艦型時代推理鉅作，為台灣電影市場規模宏大、少見的的野心之作。
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