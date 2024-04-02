AI大商機不能錯過，一詮連續兩天漲停，CoWoS最強接棒飆股就是「6XXX」
鉅亨網新聞中心 2024-04-02 18:00
台股再創新高，不多說，多方趨勢不用預設高點，持續偏多操作就對了。
AI 浪潮之下，AI 年複合成長率高達 50%，要算力要提升晶片效能，就要 CoWoS 先進封裝以及水冷液冷散熱，這就是投資機會。
大華國際投顧蘇建豐直接公開操作，健策第二 - 一詮 (2486-TW)，高階均熱片開始出貨，今年預估獲利 3~5 元，連續兩天漲停創新高，股價 51~72.6 元，持股大賺 + 42%，本益比 18 倍，當然還有上漲空間，跟著大華蘇建豐第一時間佈局，獲利更輕鬆。
CoWoS 供不應求，萬潤 (6187-TW)，辛耘(3583-TW)，均華(6640-TW)，弘塑(3131-TW) 領軍攻擊，缺點是本益比過高，低本益比設備股更香更甜。CoWoS 飆股 - 迅得 (6438-TW)，果然如預期創高，直接漲停攻擊，CoWoS 訂單強勁，預計下半年通過台積電認證出貨，半導體化合物設備產能滿載，營收會大幅度跳升，今年保守預估獲利 10 元左右，目前本益比 13 倍，潛在上漲空間 50% 以上，跟著大華蘇建豐低檔卡位，就是簡單大獲利；低本益比設備股還有擎邦(6122-TW) 蓄勢待發，大而化之 3XXX 轉強要攻擊，跟上跟上。
明天有一檔營收倍增股要重壓，想卡位的朋友，請快加入大華蘇建豐 LINE 群組，留言 + 16888 + 手機號碼。
矽智財 IP 大跌特跌，今年矽智財持續成長，修正本益比之後，浮現投資價值，世芯 - KY(3661-TW)，M31(6643-TW)，神盾 (6462-TW)，安國(8054-TW)，智原(3035-TW)，愛普(6531-TW) 等等。
提早佈局的跌深 IC 轉強股 6XXX，搶攻矽智財大商機，營收和獲利大爆發，股價站上月線轉強，預估還有 30% 以上的上漲空間，最後佈局機會。
廣達 (2382-TW) 突破去年高點，帶動緯創 (3231-TW)，英業達(2356-TW) 轉強，AI 伺服器年複合成長率 50%，AI PC 引發 NB 換機潮，年複合成長率 83%，AI 手機明年出貨量預估達到 5 億支，寶藏就在裡面，跟著大華蘇建豐一檔一檔來，穩穩賺錢。
軍工航太很多寶藏低檔轉強，先前公開操作，飛龍在天 - 雷虎 (8033-TW)，股價 71.6 元創高，軍工標案訂單高，挹注營收與獲利成長，第一時間佈局已經大賺 + 20%，輕鬆賺錢。
風電接棒重電，電力四射 - 上緯投控 (3708-TW)，今年預估獲利 13 元左右，本益比才 11 倍，蘇建豐推薦以來已經賺三根漲停，還要繼續賺下去。
「生技要跳舞」1XXX，今年學名藥和癌症藥持續授權，預估獲利 20 元，本益比偏低，生技業積展會有大表現，股價開始轉強，一起來迎接波段獲利。
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
決戰四月，繼續賺漲停，明天有一檔營收倍增飆股要重壓，要卡位的直接在 LINE 群組，留言「+16888 + 手機號碼」
【Line ID】@lung88988
AI 大商機不能錯過，一詮連續兩天漲停，CoWoS 最強接棒飆股就是「6XXX」
LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF
ID:@lung88988
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇