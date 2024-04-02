AI大商機不能錯過，一詮連續兩天漲停，CoWoS最強接棒飆股就是「6XXX」

鉅亨網新聞中心 2024-04-02 18:00

台股再創新高，不多說，多方趨勢不用預設高點，持續偏多操作就對了。

AI 浪潮之下，AI 年複合成長率高達 50%，要算力要提升晶片效能，就要 CoWoS 先進封裝以及水冷液冷散熱，這就是投資機會。

大華國際投顧蘇建豐直接公開操作，健策第二 - 一詮 (2486-TW)，高階均熱片開始出貨，今年預估獲利 3~5 元，連續兩天漲停創新高，股價 51~72.6 元，持股大賺 + 42%，本益比 18 倍，當然還有上漲空間，跟著大華蘇建豐第一時間佈局，獲利更輕鬆。

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提早佈局的跌深 IC 轉強股 6XXX，搶攻矽智財大商機，營收和獲利大爆發，股價站上月線轉強，預估還有 30% 以上的上漲空間，最後佈局機會。

廣達 (2382-TW) 突破去年高點，帶動緯創 (3231-TW)，英業達(2356-TW) 轉強，AI 伺服器年複合成長率 50%，AI PC 引發 NB 換機潮，年複合成長率 83%，AI 手機明年出貨量預估達到 5 億支，寶藏就在裡面，跟著大華蘇建豐一檔一檔來，穩穩賺錢。

風電接棒重電，電力四射 - 上緯投控 (3708-TW)，今年預估獲利 13 元左右，本益比才 11 倍，蘇建豐推薦以來已經賺三根漲停，還要繼續賺下去。

「生技要跳舞」1XXX，今年學名藥和癌症藥持續授權，預估獲利 20 元，本益比偏低，生技業積展會有大表現，股價開始轉強，一起來迎接波段獲利。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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