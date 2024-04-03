對銀髮族最有愛 臺企銀銀色之愛信用卡 月加碼回饋最高2200元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-03 09:10

幫家裡的老大人辦一張對「銀」髮族最有「愛」的卡！臺灣企銀 (2834-TW)「銀色之愛」信用卡推出優惠活動，即日起至 113 年 8 月 31 日，持該卡至國內加油站、旅行社、飯店住宿、交通運輸及高爾夫球場等五大通路刷卡消費，額外加碼 1.2% 現金回饋，最高每月回饋上限新臺幣 500 元。單筆繳付保險費 10,000 元以上，每戶每月最高可獲 1,200 元。

臺企銀表示，即日起至 113 年 12 月 31 日，新申辦卡友核卡後 60 天內任刷 3 筆一般消費，且每筆達 666 元以上，即贈刷卡金 500 元，每筆消費都能協助偏鄉及資源缺乏社區；持該卡代扣繳保險費用，單筆繳付保險 10,000 元以上享回饋金，不同繳納金額門檻則再加碼回饋，每戶每月最高可獲 1,200 元（需登錄），臺灣企銀挹注資源，與持卡人攜手並肩做公益。

臺企銀落實對銀髮族的關懷，發行銀色之愛信用卡，提撥一般消費金額千分之 3 並捐助至公益信託基金，專款支持偏鄉或資源缺乏的社區成立「銀髮樂齡學堂」，透過改善硬體設施及補助食材費等，為社區長者打造在地安老生活，今年 3 月底甫贊助「新竹縣新豐鄉中崙社區發展協會」成立全臺第 24 家銀髮樂齡學堂。