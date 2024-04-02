【量大強漲股整理】四月份主流股該鎖定誰，飆股大公開?

鉅亨研報 2024-04-02 17:01

加權指數，今日開高走高，終場上漲 244.24 點，收在 20466.57 點，成交量 4067 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 71.05 億，投信買超 50.91 億，自營商賣超 16.89 億，三大法人合計買超 105.79 億，其中投信已經連續 23 天買超，總計 2096.75 億。

美股方面，四大指數漲跌互見，表現最為強勁的費半指數，上漲 1.16%，相關成分股 (MU-US) 美光上漲 5.44%，( AVGO-US ) 博通上漲 1.87%，( AMD-US ) 上漲 1.58%，美國供應管理協會 ( ISM ) 周一公布製造業採購經理人指數 ( PMI ) 從 2 月的 47.8 升至 3 月的 50.3，明顯優於市場預期的 48.5，不僅是 2022 年 9 月以來新高，也首次突破 50 榮枯線，結束了連續 16 個月萎縮態勢，市場認為經濟數據如此強勁，將讓聯準會傾向維持利率不變而不急著降息，導致美國 10 年期和 2 年期公債殖利率均升至兩周最高，本周五將公布美國非農就業人數變化，相關數據將進一步影響聯準會降息意願和降幅。台股方面，加權指數今日開高走高，終場上漲 244.24 點，收在 20466.57 點，再度創下歷史新高，指數持續沿著 5 日均線上攻，表現相當強勢，外資今日更回頭買超台股，投信則是連續 23 買，買超 2096.75 億元，未來仍有 ( 00946-TW ) 群益科技高息成長 ETF 和 ( 00943-TW ) 兆豐台灣電子成長高息等 ETF 將陸續於 4 月底開始募集，將有機會挹注台股的資金活水，多頭格局不變。

股票方面，(2330-TW) 台積電，開高走高，終場上漲 20 元，收在 790 元，位於美國亞利桑那州新廠正衝刺於 4 月中進行首條生產線試產，並在今年底完成量產所有準備，若一切順利，原訂美國新廠 2025 上半年量產的時程有機會提前在 2024 年底實現，第一季法說會將於 4 月 18 日召開，說明營運展望；( 2317-TW ) 鴻海，股價開高走高，終場上漲 8.5 元，收在 159 元，( 2454-TW ) 聯發科，股價開高走低，終場上漲 5 元，收在 1165 元。

美國晶片法案已進入實質撥款階段。將開始積極擴大 12 奈米以下先進製程的晶片製造規模，台積電小金雞 (3443-TW) 創意今日上漲 6.18%，( 6643-TW ) M31 今日上漲 7.77%，投資人可觀察 IP 設計族群是否將迎來一波新行情。

(NVDA-US) 輝達高階晶片多使用 CoWos 先進封裝技術，因整體需求快速成長，目前 CoWos 先進封裝產能供不應求，( 2330-TW ) 台積電已經通知先進封裝設備廠盡快擴充產能， CoWoS 濕製程設備巨頭 ( 3131-TW ) 弘塑今日上漲 8.58%，( 3583-TW ) 辛耘，今天股價直接攻上漲停板。

準總統賴清德「信賴新政」預計將聚焦五大方向，其中就包含國家自主防衛軍工產業，預估台灣國內無人機 2030 年產值達新台幣 400 億元。國防部去年 12 月公告 6 款軍用商規無人機標案，整體金額上看 79 億元，目前已進入廠商送件階段，無人機大廠 (8033-TW) 雷虎，今日股價上漲 1.96%，宣布 6 款無人機標案都會爭取，而且為搶得先機將採分批送件方式，首批兩款微型無人機預計 4 月中即可送件，第二批監偵型及目獲型無人機也會在 5 月初送件。若順利得標，將大幅貢獻營收。

全球 ODM 代工龍頭 (2382-TW) 廣達，今日股價開高走高，上漲 5.49%，主要客戶 (META-US) Meta 除了今年會大買 35 顆目前主流 H100 晶片，也已經確定會成為 (NVDA-US ) 輝達全新產品 B200 晶片的首批客戶，廣達可望拿下台幣 3000 億元的大訂單，未來營收具有強勁成長動能。外國媒體更傳出，廣達已拿下 ( GOOGL-US ) 谷歌、( AMZN-US ) 亞馬遜、( META-US ) Meta 等三大雲端服務供應商 GB200 伺服器代工大單，未來成長動能可期。

輝達在 GTC 大會公開展示人型機器人，不僅宣布 Project GR00T 正式啟動

，更有提及關鍵合作夥伴 (2359-TW) 所羅門，近期股價表現相當強勁，今日股價更是開盤直接鎖漲停，( 2359-TW ) 所羅門開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，近期和 ( 3059-TW ) 華晶科針對 AI 與 3D 感測領域進行共同開發，賦予

器人視覺與辨識能力，並透過輝達的工具，讓機器人具備深度學習的功能。

3/29 公開預告布局液冷散熱黑馬【才貌雙全 = 2486 一詮】，兩天噴出兩根漲停!

去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，外傳一詮不僅順利取得輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，預計今年營收將迎來成長動能激勵股價再度亮燈，佳螢早就領先預告在前面。

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4/2 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2486-TW) 一詮

(2515-TW) 中工

(3583-TW) 辛耘

(1617-TW) 榮星

(2374-TW) 佳能

(1587-TW) 吉茂

(2359-TW) 所羅門

(6213-TW) 聯茂

(6438-TW) 迅得

(3010-TW) 華立

(6139-TW) 亞翔

(1519-TW) 華城

(6668-TW) 中揚光

(2382-TW) 廣達

(3535-TW) 晶彩科

(3622-TW) 洋華

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師