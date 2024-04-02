ASML洞悉台積電變千金股的跡象，留意跟著先進製程爆發的投資方向?

鉅亨網新聞中心 2024-04-02 19:30

台股準備進入清明時節，時序上會出現清明變盤嗎? 台積電市值佔大盤比重 32%，關鍵在於台積電何時表態? 但想了解台積電挖掘半導體產業秘辛！ASML 是關鍵解密，與台積電關係密不可分。

股尊勝術老蔡表示，艾司摩爾 (ASML) 是標準「孤門獨市」量產 EUV 極紫外光刻機荷蘭大廠，從 ASML 的產能規劃來看，未來 3 年內 EUV 機台設備恐怕都是一機難求，EUV 設備除了台積電 (2330-TW) 的需求以外，海力士、美光等業者的記憶體製造也都將升級 EUV 機台，(2408-TW)南亞科也引入 EUV 設備，預計 2025 年開始量產。

EUV 是 ASML 業績提升的主要來源，2023 年艾司摩爾（ASML）再推出升級版的 EUV 設備稱 High-NA 高數值孔徑極紫外光（EUV）設備，目前是全球最貴的半導體設備，高達 3.5 億歐元（約合新臺幣 120 億元）的，這技術革新帶來的 High-NAEUV 設備將使晶片產能及效能更強大，觀察 ASML 股價從 353 元低點衝上千元來到 1056 美元大漲 298%，甚至 AI 晶片爆發，輝達千元以上也將是預期中，但是台積電股價也會往千元前進嗎?

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股尊勝術老蔡指出，台積電不只在制程研發方面領先全球，當初 ASML 配合台積電浸潤式機台的開發，不僅改變 ASML 與台積電的命運，也讓台積電穩坐先進製程「孤門獨市」的霸主，尤其 ASML 與台積電的股價走勢及技術面極為類似，二者之間高度呈現正相關，對比之下，台積電股價漲幅仍相對不足 ASML 及輝達，對比波段低點漲幅落後，但台積電卻是核心中的核心，因此，未來長線將有繼續迎頭趕上的機會。

ASML 年光刻機出貨量 Low-NA/High-NAEUV 分別為 65-80 台 / 5 台。除了英特爾率先取得 High-NAEUV 設備之外，台積電及三星訂購的新機台預計最快 2026 年陸續到位，屆時 High NAEUV 機台可望成為全球三大晶圓製造廠搶進 2 奈米以下先進制程的必備武器。

7 奈米以下台積電就開始導入 EUV 曝光機設備，由於光罩曝光層數大幅增加，在至少 20 層以上的重複曝光需求下，孔徑重複對準的精准度要求愈來愈高，讓 EUV 曝光機成為必備設備，台積電 3 奈米良率突破 80%，良率提高降低生產成本。幫助台積電在 7 奈米以下稱霸全球，2023 年 Q3 起全球市佔晶圓代工正式超過 6 成，2023 年輝達的 AI 晶片大爆發，跟著水漲船高的是台積電，背後的關鍵在於 ASML 光刻機，現在 AI 晶片在科技大廠搶產能的情況下，蘋果今年開發者大會也將釋出加入與輝達、AMD 爭搶先進製程產能，台積電 AI 晶片生產市佔率都可能超過 90% 以上。

股尊勝術老蔡認為，雖然 3 奈米占 2023 年晶圓總收入僅 6%，但每片價格比 7 奈米 (1 萬美元) 貴一倍，未來都是貢獻營收高成長的重要環節，另外，明年量能 2 奈米技術開發進展順利，為了更高的算力需求，2 奈米也是 AI 晶片大廠搶產能的必爭之地，先進製程隨 AI 應用需求的強勢崛起，拉動了 AI 晶片代工業務高速增長。

AI 最關鍵在運算能力，全球科技龍頭搶算力，搶台積電產能已是不可擋的趨勢。蘋果、輝達、AMD 搶佔了台積電大部分產能。訂單能見度 3 奈米產能供不應求，明年 2 奈米也將跟著產能搶光，台積電股價維持多方控盤完全沒有改變，過去歷史只要有拉回都是買點，股價再創新高預計將是時間早晚，只要多方趨勢未出現重大變化前，不需預設立場，順勢看待，技術面留意多方缺口，只要多方大缺口未被封閉則支撐為強，量縮找買點，台積電也是適合穩健型與財富增值的首選好股。

股尊勝術老蔡強調，站在巨人的肩膀上可以看得更高更遠，台積電未來預期將更專注在先進製程的領先，其中台積電供應鏈中，(4XXX-TW)、(4XXX-TW)、(3XXX-TW) 就是跟著台積電先進製程最受惠的長線爆發投資方向，在南科高雄園區半導體先進製程材料重要生產基地，以上是台灣極少數能提供半導體前段先進製程，與後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商，也是輔助台積電成功的背後功臣之一，也將能跟台積電爆發而水漲船高。

產業的深度是支持股價走長線的關鍵，但短線的進出時機以技術操作才能相輔相乘達到攻守合一的高勝率境界。

文章來源：大來投顧 蔡宗園總講師

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