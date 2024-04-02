search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 中裕(4147)3月營收年增大幅成長232.43%

鉅亨網新聞中心 2024-04-02 16:15

台北時間2日，2024年3月中裕(4147-TW)營收公布為新台幣75,348,000元， 年增率大幅成長232.43%，月增率成長26.09%， 連續2個月營收月成長，最新價為88.5元

今年以來累積營收為178,948,000元，累計年增率149.35%

近5日股價上漲2.62%，相關生技醫療股價指數上漲1.17%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-581 張
  • 外資買賣超：-415 張
  • 投信買賣超：-179 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 75,348 232.43% 26.09%
2024/2 59,756 147.41% 36.29%
2024/1 43,844 75.74% -25.47%
2023/12 58,827 -39.22% 4.18%
2023/11 56,465 -57.29% 31.55%
2023/10 42,922 -57.25% -30.8%

中裕(4147-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty