連假出遊旅平險不可少！北富銀網路投保新服務最快3分鐘完成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-02 15:11

清明連假適逢日韓賞櫻季，正是出國旺季，近期國內外發生多起塞機延誤等突發事件，進一步推升旅平險及旅遊不便險買氣。台北富邦銀行全新推出 24 小時「網路投保」服務，4 步驟輕鬆申辦，最快 3 分鐘即可完成投保。為慶祝新服務上線，北富銀同步推出回饋抽獎活動，有機會抽中旅遊金 3 萬元，鼓勵民眾善用保險強化風險規劃。

根據金管會統計，2023 年網路投保已破 600 萬件，其中高達 3 成是旅遊相關險種，顯示國人越來越重視出行安全和風險。

北富銀表示，一般來說，民眾若以信用卡支付機票或 80% 以上團費即享有免費旅平險，依卡片不同提供搭乘公共運輸交通工具或返往機場期間之意外和不便險保障，但大多未包含出國突發疾病等醫療保障。

北富銀建議民眾可透過網路投保加強旅平險保障，涵蓋全旅程中發生的意外、突發疾病及其他影響行程的不便事項，另外也可加購旅綜險，增加如食物中毒、行動電話竊盜損失等保障項目，為自己和家人撐起穩固的旅遊防護傘。

與傳統紙本或電話投保相比，網路投保不僅商品資訊透明，保費相對便宜，方案靈活度高，便利、快速與安全性更是大幅提升。以北富銀新推出的「網路投保」服務為例，只要登入網銀或行動銀行 App，即可輕鬆進行保險方案試算，填好投保資料並線上繳費後，最快 3 分鐘就能完成投保，投保過程中，系統會自動帶入個人資料及推薦熱門險種，讓申辦更快速便利。除了投保，客戶還能一站完成線上換匯、預約機場接送、提高信用卡額度等出國準備事項。