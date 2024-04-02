Fed全年降息3碼預期出現鬆動？美長債殖利率欲降不易？3面向帶你看投資人如何因應！

鉅亨研報 2024-04-02 09:53

一、上週盤勢與本週大事

美歐股市齊創史高，亞股接力走升，多頭氣氛延續

美國 4Q23 GDP 季增年率由 3.2% 上修至 3.4%，核心 PCE 物價指數下修 0.1p.p 至 2.0%，受 FOMC 會議基調偏鴿影響，10 年期美債殖利率上週回落 7bps 至 4.20%，3/28 標普 500 再創史高升至 5264 點，月線來看，美股四大指數均連續 5 個月收紅，標普 500 和費半指數 1Q 漲幅皆逾 10%。泛歐 600 指數和德法股市同步締造歷史新猷，得益於 6 月降息預期、AI 熱潮和減肥藥對醫療保健股的提振，歐股 1Q 上漲 7%。

亞洲方面，日股短線受到企業除權息和日圓貶值引發干預風險的影響，日經 225 走勢相對疲軟，週跌幅 - 1.27%，政府重申對日圓走軟的警告，市場預估 152(歷史經驗) 和 155(彭博調查) 將是官方干預的潛在防線。台股消化上週央行升息半碼的消息後，台積電、鴻海等權值股撐盤，加以高股息 ETF 資金挹注，推升台股續創史高至 20397 點，週漲幅 0.33%。中國股市由於交易缺乏主軸，普漲或普跌現象成為常態，滬深 300 指數週跌幅 0.21%。

展望後市，上週 2 月份核心 PCE 年增率 2.8%，符合市場預期，Fed 主席 Powell 表示儘管通膨下降之路有些顛簸，但他仍預期通膨將趨向 2% 目標，並強調無須急於降息，Fed 維持審慎立場，且 FOMC 會議基調偏鴿，市場仍對 6 月 Fed 降息保有期待，在 AI 熱潮、降息預期以及景氣擴帳的帶動下，皆支撐美股多頭走勢，料美股走勢維持高檔震盪。

本週聚焦－關注美國、中國 3 月 PMI、OPEC 產量配額

1. 關注美國 3 月 ISM 指數 (4/1 製造業、4/3 服務業) 和非農就業報告(4/5)

市場預計美國 ISM 數據小幅回升，新增非農就業人數或從 27.5 萬人降至 20.3 人，失業率則持平在 3.9%。

2. 關注中國 3 月財新製造業 PMI(4/1) 和印度央行 4 月利率決議 (4/3~4/4)

市場預期中國財新製造業 PMI 可能由 50.9 下降至 50.7，反映生產活動放緩及外部需求疲軟。印度央行料連續七次維持基準利率在 6.5% 不變，預計 8 月才會轉向。

3. 關注 OPEC + 聯合部長級監督委員會 (JMMC) 會議的產量配額政策(4/3)

OPEC + 延長減產保價政策已見成效，使得市場預期 6 月 OPEC + 會議前仍將維持當前的石油減產措施。

二、Fed 年內降息 3 碼預期似出現鬆動，美債投資人該如何因應?

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