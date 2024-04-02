震盪打底的股票怎麼選?
鉅亨研報 2024-04-02 15:09
如果投資人目前空手沒有部位，那麼跌深就是最大的利多，其次股價經過一番重挫之後，往往需要時間復原，市場術語就叫做震盪打底，綜合兩個技術面投資邏輯，簡單來說就是:
1. 有拉回的股票勝於沒有拉回的股票
2. 有打底的股票勝於沒有打底的股票
■ 延伸閱讀推薦：量化交易是什麼? 如何自學? 不用寫程式也能做量化?
■ 延伸閱讀推薦： 選股方式有哪些? 跌深後震盪打底的股票怎麼選?
利用 XQ 全球贏家選股腳本進行追蹤，程式邏輯設定如下:
1. 季線乖離率必須是在負 10% 以上
2. 收盤價未過 20 日高點但比 20 日低點上揚 5%
3. 20 日震盪打底區間不超過 20%
根據這樣的條件，收盤價未過 20 日高點但比 20 日低點上揚 5%，這一段的作用就是希望投資人看到 K 線圖之後能夠理解，股價除了橫向震盪打底，兼具不破低且從低點向上反彈，從技術面的角度可以解釋為抵抗消化賣壓。
■ 延伸閱讀推薦：How 哥籌碼策略大集合 投信與主力選股方式
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇