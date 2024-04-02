震盪打底的股票怎麼選?

鉅亨研報 2024-04-02 15:09

如果投資人目前空手沒有部位，那麼跌深就是最大的利多，其次股價經過一番重挫之後，往往需要時間復原，市場術語就叫做震盪打底，綜合兩個技術面投資邏輯，簡單來說就是:

1. 有拉回的股票勝於沒有拉回的股票

2. 有打底的股票勝於沒有打底的股票

利用 XQ 全球贏家選股腳本進行追蹤，程式邏輯設定如下:

1. 季線乖離率必須是在負 10% 以上

2. 收盤價未過 20 日高點但比 20 日低點上揚 5%

3. 20 日震盪打底區間不超過 20%

資料來源: XQ 全球贏家，投資顧問部自行整理 *** 僅供教學使用，圖片馬賽克處理

根據這樣的條件，收盤價未過 20 日高點但比 20 日低點上揚 5%，這一段的作用就是希望投資人看到 K 線圖之後能夠理解，股價除了橫向震盪打底，兼具不破低且從低點向上反彈，從技術面的角度可以解釋為抵抗消化賣壓。