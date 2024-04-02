和勤3月營收2.31億元年增14% 車用零件新訂單Q2起陸續量產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-02 14:01

精密沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 今 (2) 日公布 3 月營收 2.31 億元，月增 31.83%，年成長 14.09%；累計首季營收 6.51 億元，季減 6.6%，年增 35.37%。車用及硬碟零件出貨穩定增加，和勤單月營收連續 8 個月保持成長，既有訂單仍在增量的爬坡階段。

和勤指出，2024 年第二季又有新品訂單陸續進入量產，預期今年營運將有較大幅度成長。

和勤 2024 年 3 月兩大業務的營收分別為車用零件 1.63 億元，占比 70.67%；硬碟機構件（VCM Plate）6102 萬元，占比 26.40%。新能源車零件保持穩定出貨、商用車變速箱零件等去年量產的零件出貨增量；硬碟（HDD）零件在 AI 帶動高階儲存硬碟需求下，出貨成長相對明顯。

產業自然成長加上新訂單貢獻，和勤今年業績成長動力主要仍來自車用零件，尤其下半年產業旺季的效應更加明顯。燃油車零件在乘用車方面，各車廠的平台件或暢銷車款零件新訂單將於第二季開始貢獻營收，和勤除中國汽車零件供應鏈本土化商機之外，新的平台件更獲得出口訂單，後續出貨量擴張值得期待；商用車變速箱零件在原訂單增量的基礎下，還會持續增加新的零件品項以及新客戶訂單。新能源車零件，美系電動車大廠訂單穩定出貨，新能源車門鎖、座椅零件也穩定供貨。

和勤指出，2024 年下半年還將增加全球銷量第一的中國電動車大廠座椅零件、中國自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統等。