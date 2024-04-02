國泰世華CUBE卡加碼「慶生月」 暢遊迪士尼樂享10%回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-02 09:37

國泰世華 CUBE 卡「慶生月」第二季的生日優惠正式出爐，國泰世華銀行表示，壽星生日當月獨享切換「慶生月」權益，除了原有的指定百貨、全球飯店住宿、KTV、指定餐廳享有小樹點 (信用卡) 回饋之外，第二季更新增網路購物、外送服務和購票享 3.5% 小樹點回饋；同時搭上國人旅遊熱潮，納入露營、租車，甚至是全球的迪士尼樂園、大阪環球影城 (USJ) 等娛樂通路，皆享 10% 小樹點回饋。

迎接一年一次的生日，多數民眾會於生日當月花錢犒賞自己。國泰世華觀察 CUBE 卡友的月均消費金額，發現壽星於生日當月皆有增加消費的趨勢；若進一步以消費類別來看，壽星最偏好百貨購物，其次為餐廳。

另外，2024 年第一季國人瘋旅遊，當月壽星旅遊類消費也有攀升的趨勢，所以第二季的「慶生月」權益方案，就搭上旅遊熱潮，推出旅行通路回饋獨寵當月壽星。