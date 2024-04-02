三竹啟用商用簡訊簡碼服務 首波由金融業上線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-02 13:48

為防堵釣魚詐騙簡訊，數位發展部推展「111 政府專屬簡訊簡碼」，三竹資訊今 (2) 日宣布，即日起啟動「商用簡訊簡碼」服務，首波將從民營銀行、產壽險等金融機構開始，成為電信詐騙防堵的新里程碑。

三竹資訊說明，「商用簡訊簡碼」具有獨特且無法被篡改的特性，且每個簡碼僅提供給單一業者使用，制定原則是以 5 碼為基準，首波將從民營銀行、產壽險等金融機構開始。

據初步規劃，金融業的簡碼前兩碼將為 68，後三碼將對應金融機構的代碼。

舉例來說，若富邦銀行的金融代碼是 012，當富邦銀行申請使用商用簡訊簡碼時，即可申請使用「68012」。