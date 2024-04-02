三竹啟用商用簡訊簡碼服務 首波由金融業上線
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-02 13:48
為防堵釣魚詐騙簡訊，數位發展部推展「111 政府專屬簡訊簡碼」，三竹資訊今 (2) 日宣布，即日起啟動「商用簡訊簡碼」服務，首波將從民營銀行、產壽險等金融機構開始，成為電信詐騙防堵的新里程碑。
三竹資訊說明，「商用簡訊簡碼」具有獨特且無法被篡改的特性，且每個簡碼僅提供給單一業者使用，制定原則是以 5 碼為基準，首波將從民營銀行、產壽險等金融機構開始。
據初步規劃，金融業的簡碼前兩碼將為 68，後三碼將對應金融機構的代碼。
舉例來說，若富邦銀行的金融代碼是 012，當富邦銀行申請使用商用簡訊簡碼時，即可申請使用「68012」。
三竹資訊董事長邱宏哲表示，未來此項服務將有機會擴大至其他有需求的產業。
三竹為國內企業簡訊最大發送平台業者，針對企業簡訊系統導入中華電信 HiNet WAF 網站應用防火牆服務，過濾惡意存取、阻斷潛在威脅，打造更安全的服務環境，對簡訊帳號申請進行嚴格管理，實施了 KYC(了解您的客戶) 制度。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇