00940破發怎麼辦？哪2種人該出場？長期持有黃金買點在哪？

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 20:30

三月中旬熱烈募集的 ETF「元大台灣價值高息 00940」，挾月月配息的優勢，更主打發行價只要 10 元，引發民眾熱烈搶購，募集金額逾 1750 億元，創下台股史上最高募集紀錄！然而，該 ETF 掛牌首日（4 月 1 日）即跌破發行價 10 元，不少投資人急問：該怎麼辦？

針對「要不要停損出場？」的疑問，大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，應當回歸投資的本質，問問自己是長線投資還是短線交易？是自有資金還是借錢操作？結論來說，有兩種人可以考慮先出場：借錢投資的人、對 ETF 誤解的人，其餘一般投資人應當以中長線角度進行投資，不用受短線價格波動影響。

借錢來投資（或使用槓桿操作）的投資人，要考量資金成本和時間因素，壓力通常會隨時間而快速加大，導致心神不寧。有這樣的狀況宜盡速降低槓桿，目前的損失其實非常有限。對 ETF 誤解的人包括以為 10 元募集，掛牌必漲、穩賺不賠，短期就可以獲利的人，是沒搞清楚 ETF 邏輯，不管有沒有賺都可以下車，因為當初他們買進的理由已經消失。

至於對長線投資者來說，投資的本質是為了存股或領息，即便買在短線相對高檔，帳上短暫出現虧損，然而長期方向並不會改變。短期跌破發行價，反而是長線趁便宜累積股數的機會！重點是要先想好自己有多少資金要投資、打算如何布局？只要做好長線的規劃，根本不需要為了短期的價格波動而改變初衷。

阮蕙慈分析師指出，為了領息而買進 00940 的投資人，或許會擔心是否因為跌破發行價而領不到配息？阮蕙慈分析師表示，ETF 新成立三個月內，仍在收益累積期（為後續配息的底氣），7 月才會進行第一次配息。00940 的收益平準金持續在累積當中，第二季只會增加不會減少，因此 7 月一定可以配息沒問題！尤其每年 6 月至 8 月是台股除權息旺季，收益平準金增加速度會很快。不少 ETF 雖然有「跌破發行價可以暫不配息」相關條款，但根據過去經驗，ETF 跌破發行價時仍有八成以上還是照樣會配息。尤其是標榜高股息的 ETF，並不太需要擔心這方面問題。

在操作面上，00940 具有一個獨特的優勢，在於 5 月調整成分股比其他同類型 ETF 更早。00940 追蹤的台灣價值高息指數是在每年 5 月、11 月的第 7 個交易日調整成分股，相較於 00919 追蹤的台灣精選高息指數是在 5 月第 17 個交易日、12 月第 7 個交易日才換股。因此，00940 領先 10 個交易日（也就是兩個禮拜）率先換股，若兩檔 ETF 持股相互重疊的話，是有機會被相對晚換股的 00919 抬轎。

阮蕙慈分析師提醒，高股息 ETF 是長線投資工具，正確投資觀念很重要。除了本文開頭提到的是借錢來買或誤解 ETF 的人，可能需要審視自己出場的必要，一般投資人還是要回到當初存股領息的初衷，進行長線的投資規劃，例如可考慮以定期定額買進方式來平滑成本。此外，6 月至 8 月是台股除權息旺季，今年游資充沛的環境下，個股填權息的機率相當高，今年 4 月、5 月相對淡季成為良好的布局時機點。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

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