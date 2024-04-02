迎今年內降息行情 法人看好美投等債收益甜、需求穩健

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-02 10:50

4 月份第一個交易日，美國 ISM 製造業指數意外強勁，10 年期公債殖利率再回升至 4.33%，市場對於聯準會升息預期機率呈現區間調整，法人認為，今年中降息的機率仍高，持續看好中長線投資美國高評級債券收益機會，迎接新降息循環資金行情。

第一季債券市場以非投資級債、新興市場債券表現較佳，不過，3 月美、歐公司債表現分別達 1.3% 及 1.2%，有改善的跡象，第一金美國 100 大企業債券基金經理人林邦傑說明，目前預期聯準會可望在 6 月首度降息，美國投資級債券收益率佳、市場需求穩健，仍將是 2024 年信評與收益具備投資吸引力，值得配置的信用資產。

林邦傑指出，從最新的債券供發行預測與季節性發行量統計觀察，今年美國投資級債券發行量可達 1.3 兆美元，略較去年的 1.2 兆美元提升，不過淨發行量則是持平在 0.5 兆美元，反應整體債券供給並未大幅提升。

此外，從資金流動量與投資需求研判，近期共同基金持續買超美國投資級債券，加上機構投資者在相關標的的配置比仍低於長期平均水準，美國保險公司年金對投資級債券的偏好度仍高，有助優質大型企業債券維持穩健投資價值。

債券 ETF 持續受市場青睞，今年有多檔追募不斷。其中，中信高評級公司債 (00772B-TW) 已是第 8 次追加募集額度，根據中信投信官網公告，4 月每單位配發金額提高至 0.135 元，現金收益公布日為 4 月 16 日，收益分配發放日為 5 月 15 日，投資人最晚須於 4 月 17 日持有或買進，才能參與此次配息。