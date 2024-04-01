00940掛牌破發成分股團滅，市場資金重回成長股

鉅亨網新聞中心 2024-04-01 19:00

大華國際投顧鄭瑞宗表示，00940 的買盤也告一段落了，吃豆腐的賣壓也賣完了，相關股的成交量再來一定量縮，若沒有新 ETF 買進，股價必然要整理，ETF 淨值短期很難有太大的表現，真的就是回歸穩定的存股了。

ETF 設計的方向，就是買進穩定高配息的公司，長期賺配息的回報率，而不是賺價差資本利得，但太多投資人近來被誤導，以為買 ETF 很好賺，口中說要存股，心裡則期待股價快點漲上去，或者以為月月配息就是月月領薪水，殊不知配息給你股價也除息了，只是把自己的錢領回來罷了，還是要淨值慢慢漲上去才有賺，所以如果你真心要存股，放長線慢慢配息，看到 ETF 跌價要更開心，因為殖利率更高了，跌越多可以買越多。

鄭瑞宗認為，如果你是想賺價差，那就要去買主動型基金，才是追求高報酬的操作，買的是成長型的公司，多頭時期一年報酬率超過 30~50% 也是常見，所以大家還是要想清楚自己想要的是什麼，才不會盲從跟著買進 00940，今天一掛牌就成交 133.9 萬張，看來很多人連一天都存不住阿。

而 00940 掛牌，也代表潛在 1700E 買盤都買得差不多了，市場沒有豆腐可以吃，就回歸成長題材的股票，所以今天指數雖跌，但上市櫃上漲共達 1214 家，下跌 469 家，OTC+0.76%，中小型股強強滾，設備股、CPO、機器人、散熱、連接器、IP 股、IC 設計、被動元件等族群都很強，漲勢從大型股擴散到中小型股，四月開局開得很漂亮，會是百花齊放的一個月。

鄭瑞宗指出，AI 鋪貨是 4 月~ 2Q 最主要題材，AI 伺服器出貨放量，這次 (2382-TW) 廣達股價突破 24 年新高，是要走一個新波段的格局，但大型股走比較慢，相關供應商如 AI 機殼的 (3013-TW) 晟銘電，就是速度快的中小型股，晟銘電水冷機殼將於 2Q 出貨給廣達，3Q 將放大量，水冷是全新設計，ASP 更高帶動毛利率走升，今年估計將大賺 5 元，明年 8~9 元，(3017-TW)奇鋐、(3324-TW)雙鴻 PE 都高達 30~40 倍，具有大比價空間。

連接器的 8147-TW)正凌有 NVLINK+AI 晶片散熱訂單，(3689-TW)湧德有高速傳輸訂單，今年趨勢都不輸給 CPO 族群。CCL 的 (6274-TW) 台燿受惠 800G 拉貨逐步增溫，3 月營收會不錯，更上游的玻纖布 (1815-TW) 富喬營收則有機會成長 40~50%，回到接近去年同期的水準，今年 AI 都帶來很多新訂單。

設計股的部分，最上游的 IP 股，三月平均跌幅達 30%，四月會是反攻的一個月，(3228-TW)金麗科、(6643-TW)M31、(3661-TW)世芯營收皆可望成長，其中金麗科股價最強上週創 577 波段新高，這次中國政府禁止使用 INTEL、AMD 產品，對金麗科是極大的加分。而 (6462-TW) 神盾宣布再買日本 IP 公司，強化影像感測 IP，這塊是 AI 機器人要用的技術，擴大 IP 領域與 AI 的布局，顯示極強轉型 IP 公司的企圖心。

鄭瑞宗強調，機器人是這次輝達 GTC 大會，黃仁勳欽點的重要應用，所羅門因此一路從 40 元噴到 79.7 元，一來所羅門 LOGO 出現在 GTC 大會，二來其視覺解決方案就是未來 AI 機器人發展的重要技術條件，這是所羅門強項，股價大漲有理，去年 EPS3.11 目前 PE25.6 倍，若用今年 EPS 算就更低，機器人族群正進入 PE 全面提升的階段，後面還會有戲，相關的有 (6188-TW) 廣明、(2236-TW)百達 KY、(5371-TW)中光電都是可留意的標的。

想了解更多 ETF 與趨勢精品股的資訊，以及每天早上 11 點最熱騰騰的盤中分析，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

神盾再度出手買日本 IP 公司！神盾、安國這次會重回新高嗎?！

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@stockmaster

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168