00940掛牌破發成分股團滅，市場資金重回成長股
鉅亨網新聞中心 2024-04-01 19:00
台北股市週一終場下跌 72 點，最受矚目的 00940 掛牌，跟之前 00939 一樣當日就破發，掛牌價 9.92，收盤 9.76，前十大成分股 (2603-TW) 長榮、(3293-TW)鈊象、(2303-TW)聯電、(5483-TW)中美晶、(4938-TW)和碩、(2454-TW)聯發科、(2404-TW)漢唐、(6488-TW)環球晶、(3711-TW)日月光投控、(3034-TW)聯詠全部都跌，跌最重的為和碩、日月光，真的是所謂的團滅。
大華國際投顧鄭瑞宗表示，00940 的買盤也告一段落了，吃豆腐的賣壓也賣完了，相關股的成交量再來一定量縮，若沒有新 ETF 買進，股價必然要整理，ETF 淨值短期很難有太大的表現，真的就是回歸穩定的存股了。
ETF 設計的方向，就是買進穩定高配息的公司，長期賺配息的回報率，而不是賺價差資本利得，但太多投資人近來被誤導，以為買 ETF 很好賺，口中說要存股，心裡則期待股價快點漲上去，或者以為月月配息就是月月領薪水，殊不知配息給你股價也除息了，只是把自己的錢領回來罷了，還是要淨值慢慢漲上去才有賺，所以如果你真心要存股，放長線慢慢配息，看到 ETF 跌價要更開心，因為殖利率更高了，跌越多可以買越多。
鄭瑞宗認為，如果你是想賺價差，那就要去買主動型基金，才是追求高報酬的操作，買的是成長型的公司，多頭時期一年報酬率超過 30~50% 也是常見，所以大家還是要想清楚自己想要的是什麼，才不會盲從跟著買進 00940，今天一掛牌就成交 133.9 萬張，看來很多人連一天都存不住阿。
而 00940 掛牌，也代表潛在 1700E 買盤都買得差不多了，市場沒有豆腐可以吃，就回歸成長題材的股票，所以今天指數雖跌，但上市櫃上漲共達 1214 家，下跌 469 家，OTC+0.76%，中小型股強強滾，設備股、CPO、機器人、散熱、連接器、IP 股、IC 設計、被動元件等族群都很強，漲勢從大型股擴散到中小型股，四月開局開得很漂亮，會是百花齊放的一個月。
鄭瑞宗指出，AI 鋪貨是 4 月~ 2Q 最主要題材，AI 伺服器出貨放量，這次 (2382-TW) 廣達股價突破 24 年新高，是要走一個新波段的格局，但大型股走比較慢，相關供應商如 AI 機殼的 (3013-TW) 晟銘電，就是速度快的中小型股，晟銘電水冷機殼將於 2Q 出貨給廣達，3Q 將放大量，水冷是全新設計，ASP 更高帶動毛利率走升，今年估計將大賺 5 元，明年 8~9 元，(3017-TW)奇鋐、(3324-TW)雙鴻 PE 都高達 30~40 倍，具有大比價空間。
水冷散熱則還有 (2308-TW) 台達電、(8996-TW)高力、(6125-TW)廣運都有很多 AI 訂單，台達電是 NV 訂單，高力有美超微訂單，廣運則跟和碩配合，下半年水冷都會放量，台達電大型溫吞，高力、廣運則會更活潑強勢。
連接器的 8147-TW)正凌有 NVLINK+AI 晶片散熱訂單，(3689-TW)湧德有高速傳輸訂單，今年趨勢都不輸給 CPO 族群。CCL 的 (6274-TW) 台燿受惠 800G 拉貨逐步增溫，3 月營收會不錯，更上游的玻纖布 (1815-TW) 富喬營收則有機會成長 40~50%，回到接近去年同期的水準，今年 AI 都帶來很多新訂單。
設計股的部分，最上游的 IP 股，三月平均跌幅達 30%，四月會是反攻的一個月，(3228-TW)金麗科、(6643-TW)M31、(3661-TW)世芯營收皆可望成長，其中金麗科股價最強上週創 577 波段新高，這次中國政府禁止使用 INTEL、AMD 產品，對金麗科是極大的加分。而 (6462-TW) 神盾宣布再買日本 IP 公司，強化影像感測 IP，這塊是 AI 機器人要用的技術，擴大 IP 領域與 AI 的布局，顯示極強轉型 IP 公司的企圖心。
(8054-TW) 安國上週則確認接到日、韓大廠 ASIC 新大單，同為神盾集團利多不斷，這波神盾最多回檔 36%，安國更高達 46%，這幾天同時漲回季、月線之上，股價上檔已無太多壓力，四月有機會持續反攻。
鄭瑞宗強調，機器人是這次輝達 GTC 大會，黃仁勳欽點的重要應用，所羅門因此一路從 40 元噴到 79.7 元，一來所羅門 LOGO 出現在 GTC 大會，二來其視覺解決方案就是未來 AI 機器人發展的重要技術條件，這是所羅門強項，股價大漲有理，去年 EPS3.11 目前 PE25.6 倍，若用今年 EPS 算就更低，機器人族群正進入 PE 全面提升的階段，後面還會有戲，相關的有 (6188-TW) 廣明、(2236-TW)百達 KY、(5371-TW)中光電都是可留意的標的。
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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師
神盾再度出手買日本 IP 公司！神盾、安國這次會重回新高嗎?！
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