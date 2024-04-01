達麗建設去年EPS 5.08元 擬配發3元現金及0.5元股票股利

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-01 19:16

達麗建設 (6177-TW)2023 年營收以 154 億元創新高，每股純益達 5.08 元，達麗今 (1) 日公布 2023 年股利擬配發 3 元現金及 0.5 元股票股利，合計爲 3.5 元，股利配發用額度也改寫 6 年來新高。

達麗 2023 年營收寫下 154 億元的史上新高數字，而稅後純益 20.68 億元，年增 72.51%，每股純益達 5.08 元，業績部份，達麗 2024 年將有 2 筆個案完工，包括位於士林、總銷 40 億元，已全數完銷的「陽明大苑」、台南東區總銷 76 億元、已銷 55% 的「達麗松丹」，完工案量合計為 115 億元。

達麗目前公司手中掌握的土地庫存達到 2.5 萬坪，將可支應 5 年的推案量，但仍將隨著產業、交通的發展持續購地，同時，達麗並且指向爭取公共交通建設的聯開案。達麗董事長謝志長說，達麗對投資爭取公共交通建設的聯合開發案，將很快會見到成果展現。