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鉅亨速報

盤後速報 - 凌網(5212)下週(4月10日)除息3元，預估參考價60.0元

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 17:05

凌網(5212-TW)下週(4月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(4月3日)收盤價63.00元計算，預估參考價為60.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

凌網(5212-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為專案軟體服務。圖書館軟體及電子書銷售服務。金融軟體服務。近5日股價下跌1.1%，櫃買市場加權指數上漲2.54%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/10 63.00 3.0 4.76% 0.0
2023/04/19 55.0 2.6 4.73% 0.0
2022/06/15 47.7 2.5 5.24% 0.0
2021/07/21 58.1 2.85 4.91% 0.0
2020/07/09 49.8 2.18 4.38% 0.0

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