盤後速報 - 凌網(5212)下週(4月10日)除息3元，預估參考價60.0元
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 17:05
凌網(5212-TW)下週(4月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(4月3日)收盤價63.00元計算，預估參考價為60.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
凌網(5212-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為專案軟體服務。圖書館軟體及電子書銷售服務。金融軟體服務。近5日股價下跌1.1%，櫃買市場加權指數上漲2.54%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/10
|63.00
|3.0
|4.76%
|0.0
|2023/04/19
|55.0
|2.6
|4.73%
|0.0
|2022/06/15
|47.7
|2.5
|5.24%
|0.0
|2021/07/21
|58.1
|2.85
|4.91%
|0.0
|2020/07/09
|49.8
|2.18
|4.38%
|0.0
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