長榮航攜手金馬獎配樂大師 打造全新登機/降落音樂饗宴

長榮航說明,何國杰的知名作品包括《賽德克巴萊》、《看見台灣》等,此次新版登機音樂除了改編目前長榮航空登機時受到旅客喜愛的經典曲目《Love is the answer》外,並加入兩首全新創作樂曲《By your side》和《Agape》,透過鋼琴、吉他、打擊樂器及弦樂器共奏,融合抒情、古典和輕爵士等多種曲風,何國杰也親自指揮樂團及演奏鋼琴。