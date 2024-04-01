長榮航攜手金馬獎配樂大師 打造全新登機/降落音樂饗宴

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-01 17:04

長榮航 (2618-TW) 今 (1) 日宣布，與金馬獎國際配樂大師何國杰再次攜手合作，融合創新與傳統，全新編曲創作登機和降落音樂，分別於 4 月和 7 月上線，致力帶給旅客最舒適的飛行體驗。

長榮航說明，何國杰的知名作品包括《賽德克巴萊》、《看見台灣》等，此次新版登機音樂除了改編目前長榮航空登機時受到旅客喜愛的經典曲目《Love is the answer》外，並加入兩首全新創作樂曲《By your side》和《Agape》，透過鋼琴、吉他、打擊樂器及弦樂器共奏，融合抒情、古典和輕爵士等多種曲風，何國杰也親自指揮樂團及演奏鋼琴。

很多旅客對長榮印象深刻的一部份是來自機上經典的台灣民謠組曲，為延續長榮航空機上播放台灣民謠的特色，此次新版降落音樂，何國杰挑選深受旅客喜愛 6 首膾炙人口的台灣民謠《望春風》、《六月茉莉》、《四季紅》、《雨夜花》、《月夜愁》和《滿面春風》重新編曲，賦予懷舊經典的新生命。