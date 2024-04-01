兆豐銀行贊助美利達經典百K自行車賽 逾5000車友參賽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-01 14:07

「2024 兆豐銀行 ‧ 美利達彰化經典百 K 自行車賽」於上周六熱鬧登場，本屆賽事由兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀行連續兩年冠名贊助，近年來廣受好評，是最具指標性的單車休閒賽事之一，今年盛況空前，5000 位參賽名額在半小時內即額滿，更是媒體及消費者票選好感度及專業度第一的運動賽事。

活動由彰化縣縣長王惠美、兆豐銀行董事長雷仲達、副總經理陳建中、美利達自行車副總經理鄭文祥、副總經理劉明根、副總經理曾進成及交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長湯維堯一同鳴笛。

雷仲達表示，自 108 年起便與美利達合作，連續兩年以冠名贊助的方式支持彰化經典百 K 賽事，這項賽事在台灣車友圈相當搶手，今年更是盛況空前，5000 位參賽名額在半小時內就迅速額滿；兆豐銀行除了擔任美利達在財務融資方面堅強的後盾，希望能更進一步透過積極參與優質賽事，投入綠色環保永續的活動，成為美利達優質且值得信賴的合作夥伴。

雷仲達強調，兆豐銀行對運動推展以及 ESG 理念的推動向來不遺餘力，美利達是兆豐銀行跨足休閒體育活動推動的重要合作對象。兆豐銀行也非常鼓勵同仁培養運動習慣，內部除了有籃球社、羽球社、高爾夫球社等運動社團外，近年也由中部地區熱愛單車運動的分行同仁組成「兆豐 Mega 車隊」參加經典百 K 賽事，每年熱情參賽挑戰自我，不僅有益身心、增強團隊凝聚力，更能宣揚全民健康、綠色運輸和永續生活的價值觀，這也符合聯合國永續發展目標（SDGs）中目標 3「健康與福祉」，未來希望更多同仁加入單車社團，將淨零碳排、減塑綠生活的永續 ESG 理念實踐於日常生活當中。

兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會落實企業社會責任，每年投入逾千萬元的經費支持各項運動計畫，尤其重視基層選手的培育及訓練，並選擇適合東方人優勢與符合文化特色之運動，如棒球、射箭等項目，長期贊助宜蘭地區的國小棒球隊，幫助學童一圓棒球夢，更扶植花蓮縣玉里地區的學校射箭隊建立國小、國中、高中的三級養成制度，今年在全國性射箭賽事成績表現更是亮眼。兆豐銀行因贊助體育與民眾的生活產生更多連結，也讓更多人認識兆豐銀行溫暖的企業形象。