長榮航開高雄-香港航線 國內唯一全面經營4大港澳航線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-12 14:34

長榮航 (2618-TW) 今 (12) 日宣布，自 4 月 12 日起，提供每日 1 班高雄 - 香港飛航服務，並自 5 月 15 日起增為每日 2 班，成為國內唯一同步經營桃園 - 香港、桃園 - 澳門、高雄 - 香港、高雄 - 澳門 4 大港澳航線的航空業者。

長榮航開航高雄 - 香港後，搭配每周 53 班的桃園 - 香港航班，往返台港每周達提 67 班，是長榮航現有航點中班次最密集、座位數最多的航線。

長榮航進一步說明，除了加強服務南台灣旅客，可藉由港澳綿密的飛航服務，提供來台旅客可北進南出、南進北出的彈性行程規劃，有助拓展台灣往返粵港澳大灣區的市場。

長榮航高雄 - 香港航線將以空中巴士 A321-200 機型飛航，機上配置 8 個商務艙、176 個經濟艙，共 184 個座位數。

為慶祝高雄 - 香港開航，長榮航於 2024 春季線上旅展推出優惠票價，即日起至 4 月 8 日止，來回高雄 - 香港經濟艙機票，最低只要 2298 元起 (未稅)。

同時，長榮航也將與旅行業者合作，結合香港和澳門旅遊資源，彈性規劃港進澳出或澳進港出的旅遊行程。