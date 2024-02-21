星宇航簽訂700億元大購機合約 首度出手買貨機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-21 19:17

星宇航空 (2646-TW) 今 (21) 日與 Airbus 於新加坡航空展簽下 A350F 貨機和 A330neo 購機合約；星宇航空董事長張國煒親赴現場，宣布星宇將引進 5 架 A350F 貨機和 3 架 A330neo，總金額不超過 23.6 億美元(約新台幣 743 億元)，並保留 5 架 A350F 貨機選擇權，象徵星宇啟動對貨運市場的布局，貨機也於 2027 年起陸續交機。

星宇航空執行長翟健華表示，自開航起耕耘貨運市場，看好台灣極具便利性的地理位置優勢，此次簽約，星宇成台灣首家使用 A350F 新世代廣體貨機營運的航空公司。

配備 Roll-Royce 的 A350F 是業界排放量最低的貨機，符合星宇航空實現 2050 年淨零排放 ESG 的規畫路徑。

而 A350F 貨機與 A350 客機同樣配置 Trent XWB 引擎，是目前市場上效能最佳的飛機引擎，可節省 25% 油耗、並降低一半引擎噪音，酬載較競爭機型更增加 3 噸，而主艙門寬度增加可協助企業運送更多大型貨物。

據 Airbus 預測，未來 20 年航空貨運市場的複合年均增長率為 3.2%，隨著業界投注更多資源於航空運輸，星宇也啟動對貨運市場布局。

目前星宇航空營運機隊共 21 架，包括 13 架 A321neo、4 架 A330neo 和 4 架 A350-900，航機訂單尚有 4 架 A330neo，以及 14 架 A350。