星宇航2月營收續創新高紀錄 下半年開航西雅圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-11 15:46

星宇航空 (2646-TW) 今 (11) 日公布 2 月合併營收達 28.68 億元，月增 15.59%，年增 108.84%，續創單月新高紀錄，星宇表示，第 5 架 A350 已於 3 月初交機，整體機隊規模達 22 架，基於運能穩定成長，正緊鑼密鼓籌備北美第 3 個航點西雅圖，預計下半年開出。

星宇 2 月客運營收 26.28 億元，月增 18%，年增 116%，受惠春節旺季和 228 連假，出國旅遊人數和票價皆強勁成長，大幅提升載客率。

貨運市場， 2 月貨運營收為 1.26 億元，年增 4%，星宇預期 3 月開始，貨運訂單可穩定回升。

星宇已陸續公布夏季班表時刻，其中，台北 - 舊金山航線 3 月 20 日起增為每日 1 班，4 月中起台北 - 清邁增為每周 6 班、台北 - 胡志明增為每周 13 班，5 月起台北 - 克拉克增為每周 5 班，透過逐步放大美國和東南亞運能，拓展旅遊和轉機市場。

此外，星宇台中航線將於 3 月 31 日開航，穩定提供台中 - 澳門每周 8 班、台中 - 峴港和台中 - 高松每周 3 班的直飛服務，滿足中台灣旅客需求。