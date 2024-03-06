長榮航拓日本二線城市直飛航線 桃園-愛媛松山啟航

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-06 16:05

長榮航 (2618-TW) 今 (6) 日正式啟航桃園 - 愛媛松山直飛航線，提供每周 2 班的飛航服務，並將於 3 月 20 日至 4 月 30 日將增為每周 4 班，以搶攻赴日賞櫻的旅運商機。

長榮航桃園 - 愛媛松山航線以 A321-200 機型飛航，機上配置有 8 個商務艙、176 個經濟艙。

長榮航總經理孫嘉明表示，長榮航與愛媛松山的緣分深厚，2017 年起開始於賞櫻、賞楓旺季推出包機服務，2019 年 7 月 18 日起提供定期航班服務，疫情期間受影響而短暫停飛，今年是台北市和松山市簽署友好交流協定的 10 周年，多年來兩個城市持續透過觀光旅遊及文化交流相互學習，希望藉由長榮航便利的直飛航班，讓兩地的觀光產業和商務往來，更蓬勃發展。

長榮航看好四國地區的市場潛力，將於 3 月 20 日至 4 月 30 日的賞櫻旺季，由每周 2 班增為 4 班。