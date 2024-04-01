台股攻高不成倒退嚕 外資不留情狂倒20萬張00940
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-01 19:13
台股今 (1) 日開高走低、下跌 72 點，收在 20222 點，力守五日線，成交量也降至 3584 億元，其中，外資也由買轉賣，尤其大幅調節元大台灣價值高息 (00940-TW)，狂賣 20.18 萬張。
三大法人今日合計賣超 28.14 億元，其中，外資調節 26.22 億元，投信買超 25.07 億元，連 22 買，自營商賣超 27 億元，連 3 賣；期貨方面，外資持續加碼空單，未平倉空單口數增加至 4323 口。
觀察外資賣超對象，除了 00940 達 20 萬張，也大賣緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等代工廠，張數分別達 3.1 萬張、1.3 萬張，還有聯電 (2303-TW)、中信金 (2891-TW) 與台企銀 (2834-TW) 都有 1.2 萬張左右。
外資買超則大力敲進 ETF，包括群益投資級金融債、富邦 A 級公司債、統一美債 20 年、群益投資級電信債、元大滬深 300 正 2、富邦恒生國企正 2、國泰 A 級金融債等，都有 1.6 萬張左右。
投信與自營商對於群創 (3481-TW) 看法分歧，呈現對作，投信調節 1 萬張，自營商增持 2937 張。
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