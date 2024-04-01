台股今 (1) 日開高走低、下跌 72 點，收在 20222 點，力守五日線，成交量也降至 3584 億元，其中，外資也由買轉賣，尤其大幅調節元大台灣價值高息 (00940-TW)，狂賣 20.18 萬張。