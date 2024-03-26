美股重點新聞摘要2024年03月26日

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 08:08

今日操盤前瞻

博鰲亞洲論壇

美國 1 月 FHFA、S&P/CS 20 大城房價指數

美國 2 月耐久財訂單初值

美國 3 月經濟評議會消費者信心指數

蘋果今年 WWDC 驚喜可能是 AI 應用商店

蘋果 (AAPL-US) 人工智慧 (AI) 策略不一定是只提供最好的 AI 應用，而是提供一個強大的 AI 應用商店，分析師週一 (25 日) 研判，這項 AI 新服務可能會在今年蘋果開發者大會 (WWDC) 上亮相。閱讀全文...

戴爾為削減成本進行裁員 看新一年度定價更具競爭力

個人電腦 (PC) 大廠戴爾 (DELL-US) 周一 (25 日) 提交文件表示，作為廣泛成本削減措施的一部分，公司進行了裁員。儘管如此，展望 2025 會計年度，需求將有所改善，定價環境也會更具競爭力。閱讀全文...

寧德時代與特斯拉繼續合作 開發充電速度更快的電池

通膨降溫之路崎嶇不平 Fed 官員強調降息須謹慎、今年估降息 3 次