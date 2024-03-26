美股重點新聞摘要2024年03月26日
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 08:08
今日操盤前瞻
博鰲亞洲論壇
美國 1 月 FHFA、S&P/CS 20 大城房價指數
美國 2 月耐久財訂單初值
美國 3 月經濟評議會消費者信心指數
蘋果今年 WWDC 驚喜可能是 AI 應用商店
蘋果 (AAPL-US) 人工智慧 (AI) 策略不一定是只提供最好的 AI 應用，而是提供一個強大的 AI 應用商店，分析師週一 (25 日) 研判，這項 AI 新服務可能會在今年蘋果開發者大會 (WWDC) 上亮相。閱讀全文...
戴爾為削減成本進行裁員 看新一年度定價更具競爭力
個人電腦 (PC) 大廠戴爾 (DELL-US) 周一 (25 日) 提交文件表示，作為廣泛成本削減措施的一部分，公司進行了裁員。儘管如此，展望 2025 會計年度，需求將有所改善，定價環境也會更具競爭力。閱讀全文...
寧德時代與特斯拉繼續合作 開發充電速度更快的電池
根據媒體周一 (25 日) 報導，在特斯拉 (TSLA-US) 努力打入 2.5 萬美元以下的平價市場之際，全球最大動力電池製造商寧德時代 (300750-CN) 依然是其重要的合作夥伴，據悉雙方正在合作研發充電速度更快的電池。閱讀全文...
通膨降溫之路崎嶇不平 Fed 官員強調降息須謹慎、今年估降息 3 次
美國聯準會 (Fed) 兩名官員周一 (25 日) 陸續發表談話，理事庫克 (Lisa Cook) 認為降息並須採取謹慎態度，好讓政策能傳達到一些經濟領域；與此同時，明年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 認為今年會降息 3 次，但他並未明確說明時間點。兩人的言論透露儘管通膨緩步降溫，但 Fed 需謹慎推進政策。閱讀全文...
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