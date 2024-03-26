戴爾為削減成本進行裁員 看新一年度定價更具競爭力

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-26 07:45

個人電腦 (PC) 大廠戴爾 (DELL-US) 周一 (25 日) 提交文件表示，作為廣泛成本削減措施的一部分，公司進行了裁員。儘管如此，展望 2025 會計年度，需求將有所改善，定價環境也會更具競爭力。

截至 2024 年 2 月 2 日，戴爾擁有近 12 萬名員工，低於一年前的約 12.6 萬名。為了因應潛在經濟衰退和 PC 需求下滑的情況，戴爾去年裁員 6650 人。

本次裁員是在近兩年 PC 需求低迷之際所進行的。戴爾上月公布第四季營收為 223 億美元，年減 11%，其中，客戶端解決方案事業 (CSG) 收入為 117.2 億美元，年減 12%，商用 PC 和消費 PC 收入分別較去年下滑 11% 和 19%。

戴爾周一表示，客戶端解決方案事業 (CSG) 全年營收估將實現成長。即使警告短期內仍有挑戰，戴爾仍預期 2025 會計年度需求將有所改善，且定價環境更有競爭力。