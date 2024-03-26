寧德時代與特斯拉繼續合作 開發充電速度更快的電池

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-26 02:30

寧德時代董事長曾毓群對媒體表示：「如果是面向自動駕駛計程車市場，我們就不必太過關注單一電池的成本，因為我們的電池使用壽命更長，平均成本實際上更低。」

他也證實，寧德時代正在替特斯拉美國內華達工廠供應設備。據悉，特斯拉計劃在內華達擴大電池產能，利用寧德時代設備在當地建立小型工廠。

寧德時代計劃邀請福特汽車 (F-US) 的工程師到中國寧德總部或德國工廠接受訓練。據透露，還有 10 到 20 家美國和歐洲車企正與寧德時代就類似安排進行洽談。

去年 2 月，福特曾與寧德時代達成協議，取得後者的技術授權在美國密西根工廠生產電池。

根據曾毓群的說法，福特 - 寧德時代合資工廠計劃於 2026 年底前投產，不過計畫產能已從最初 35GWh 縮減至 20GWh 左右。