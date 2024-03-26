〈紐約匯市〉日官員示警干預匯市後 日元持穩 DXY回軟

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-26 05:49

在日本官員對外匯市場的投機行為發出警告後，日元回吐稍早升幅，周一 (25 日) 走勢變化不大，美元指數則自上周五 (22 日) 觸及的一個月高點回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.21%，報 104.22。DXY 上周五一度升至 104.49，為 2 月 16 日以來最高。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周表示，即使 1 月和 2 月通膨高於預期，Fed 今年仍將降息。然而，包含亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 在內等部分 Fed 官員，則對居高不下的通膨和比預期更強的經濟數據表示擔憂。波斯提克周五表示，他預估今年只會降息一次，而非先前預測的兩次。

Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 和芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一 (25 日) 也坦承，雖然他們對通膨降溫有信心，但央行仍須謹慎推進政策。

定於本周五 (29 日) 公布的美國 2 月個人消費支出物價指數(PCE)，將是市場尋找 Fed 政策線索的下一個重要數據。由於數據發布時間剛好正值市場因耶穌受難日假期而休市，外匯交易量可能因此減少。

日本負責國際事務的財務省副大臣神田真人 (Masato Kanda) 針對匯市的投機行為發出警告，稱日元當前貶勢與基本面不符，必要時將採取行動。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「他顯然讓交易員對干預跡象保持警惕。」儘管如此，日元並未維持稍早升勢。截稿前，日元微貶 0.01%，至 151.41 日元兌 1 美元。

目前日元匯價正徘徊在近 30 年來最低水平附近。雖然 Schamotta 指出，除非波動加劇，否則日本政府可能不會介入，交易員仍關注下一個關鍵水平，即 152 日元附近，以尋找潛在的干預跡象。

Schamotta 說：「多數主要貨幣的隱含波動率確實持續走低，這對利差交易來說是個有利的環境。我們應該會繼續看到投機者借入日元和其他低收益貨幣，並投資於新興市場的高收益貨幣，這可能會繼續為日元帶來下行壓力。」

中國國營銀行疑似拋售美元，再加上人行制定強勁的官方指引，帶動離岸人民幣兌美元升近 0.3%，至 7.2525 人民幣兌 1 美元。

離岸人民幣稍早一度貶至四個月低點。對於中國放寬貨幣政策以支撐經濟的預期升溫，近來令人民幣承壓。

歐元自近一個月低點回升，漲近 0.3% 至 1.0837 美元。英鎊反彈 0.27%，至 1.2636 美元。澳幣上漲近 0.4% 至 0.6538 美元。

比特幣勁揚逾 7%，至 70,934 美元，盤中一度登上 3 月 15 日以來最高，但仍低於 3 月 14 日創下的歷史高點。

截至台灣時間周二 (26 日) 約 6:00 價格: