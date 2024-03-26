通膨降溫之路崎嶇不平 Fed官員強調降息須謹慎、今年估降息3次

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-26 00:10

美國聯準會 (Fed) 兩名官員周一 (25 日) 陸續發表談話，理事庫克 (Lisa Cook) 認為降息並須採取謹慎態度，好讓政策能傳達到一些經濟領域；與此同時，明年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 認為今年會降息 3 次，但他並未明確說明時間點。兩人的言論透露儘管通膨緩步降溫，但 Fed 需謹慎推進政策。

美國央行決策者在上周貨幣政策會議仍維持利率不變，也依然預測今年會降息 3 次，不過幅度不大。在 19 名決策者中，有 9 人預估今年僅降息兩次會更少，甚至有兩名官員預測今年根本不會降息。

Fed 理事庫克周一在哈佛大學演講中表示，實現就業和通膨目標的風險正趨向更好的平衡，儘管如此，隨時間推移，全面恢復物價穩定可能需要謹慎鬆綁貨幣政策。

她還說，正如 Fed 預期，通膨降溫的道路是崎嶇不平，但謹慎調整政策可確保通膨持續回落 2% 目標，同時努力保持強勁的就業市場。

與此同時，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比同日接受雅虎財經 (Yahoo! Finance) 訪問時表示，自己的觀點與上周 10 位決策者的預期相同，即今年會降息 3 次，但是拒絕預測 Fed 會在何時開啟降息周期，表示央行正處在一個不明朗時期。

儘管美國借貸成長居高不下，但強勁的經濟成長態勢仍令經濟學家感到意外，在過去 6 個月內，企業雇主平均增加 23.1 萬個就業職缺，Fed 官員上周對今年的經濟成長預估從去年 12 月的 1.4% 上修至 2.1%。

此外，美國今年 1、2 月消費者物價指數 (CPI) 超預期成長，推遲市場對 Fed 首次降息預期，投資人現在預估第一次降息時間點可能在 6 月。