花旗：相較於美股 投資人更看好歐股表現

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 18:50

花旗策略師指出，相較於美國股市，人們對歐洲股市的偏好日益增強，策略師在報告中表示，「相對於美國，投資人對歐股的押注似乎變得愈來愈看漲」。

他們補充稱，投資人幾乎是單方面地，在歐洲銀行股、DAX 指數和 EuroStoxx 指數都在做多，其所持部位和利潤水準的提高，導致 DAX 指數和歐洲銀行的獲利回吐風險增加。

在 GDP 預測改善的推動下，歐洲的經濟前景更被看好，也讓策略師對歐股的未來更加樂觀。相較之下，美股當前面臨著更多不確定性。

花旗指出，降息預期的日漸明確、全球成長前景的逐步改善，以及美元的趨弱，都利好歐股。

花旗 Beata Manthey 策略師團隊將年 Stoxx 600 指數的目標值，從先前的 510 點調高至 540 點。Manthey 在報告中表示：「儘管市場已經經歷了一段不錯的漲勢，但從目前情況來看，風險更傾向於正面，這為股市未來的進一步上漲提供了支持。」

在其他地方，由於中國市場和恒生指數持續面臨挑戰，澳洲股市目前被視為最看漲的股市。