紀念金、銀幣正面主題圖案為賴總統與蕭副總統肖像,上緣鐫「中華民國第十六任總統副總統就職紀念」,下緣鐫「一一三年五月二十日」及「2024」;背面主題圖案為「總統府府徽」,並鐫面額、成色、重量及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2024 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA(TAIWAN)」字樣。