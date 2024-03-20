鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-20 13:04

中央銀行今 (20) 日宣布，為慶祝我國第十六任總統、副總統就職，委請台灣銀行公開發售「中華民國第十六任總統副總統就職紀念幣」，今日起採預購登記制，金幣數量 1 萬枚，每枚 72000 元，銀幣 5 萬枚，每枚 1800 元；而由於金價攀升，本屆總統就職金幣較上屆貴了 16000 元，創新高價。

央行說明，本紀念幣加鐫面額，具法償效力；金幣面額 2000 元、含金一英兩、成色 9999；銀幣面額 200 元、含銀一英兩、成色 999。

本次紀念幣採單枚金幣、單枚銀幣等兩款形式發售；金幣預購數量上限為 1 萬枚，每枚 72000 元，銀幣上限為 5 萬枚，每枚 1800 元。

紀念金、銀幣正面主題圖案為賴總統與蕭副總統肖像，上緣鐫「中華民國第十六任總統副總統就職紀念」，下緣鐫「一一三年五月二十日」及「2024」；背面主題圖案為「總統府府徽」，並鐫面額、成色、重量及「COMMEMORATING THE 20 MAY 2024 INAUGURATION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」字樣。

央行也提醒，發售全數採用預購登記制，每人限申購 1 次，金幣最多可申購 1 枚，銀幣則為 5 枚；台灣銀行提供民眾「網路」和「臨櫃」兩種預購方式，期間自 3 月 20 日上午 10 時起至 3 月 27 日 23 時 59 分 59 秒止。