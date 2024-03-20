台灣大哥大連3年獲CDP供應商議合最高等級A

鉅亨網新聞中心 2024-03-20 11:01

全球企業碳排放的來源中，約有高達 75% 以上來自於供應鏈，在淨零趨勢下，企業除自身減碳行動，攜手供應鏈夥伴落實永續管理至關重要，台灣大積極攜手供應鏈夥伴打造綠色價值鏈，朝 2035 年供應鏈減碳量 23% 目標邁進，連續 3 年獲得碳揭露組織 CDP 供應商議合評比 (Supplier Engagement Rating) 最高等級 A，位居全球前 12% 領導企業，並在「供應鏈議合 (Supplier Engagement)」、「溫室氣體範疇三排放 (Scope 3 Emissions) 」 及「整體氣候變遷表現 (Overall CDP Climate Change Performance)」3 大關鍵評分項目中獲得最高級分，攜手供應鏈夥伴，提升淨零轉型競爭力。

台灣大總經理林之晨表示，極端氣候變遷嚴重威脅地球生態平衡，減碳是企業營運必須內化的 DNA。台灣大合併台灣之星後，已完成關閉台灣之星 3G 網路，透過 3G MOCN 整合、與拆遷重複佈建站點，導入採用智慧節能設備、運用 AI 降低電量等作法，營運過程中，大幅降低用電量；若以長期潛在節電量計算，對比兩家公司電信基礎建設各自運作，每年可節省用電高達 1 到 2 億度，減碳量高達 10.2 萬噸，相當於 255 座大安森林公園的吸碳量。

台灣大自身落實低碳營運，更以帶領供應鏈減碳為己任，輔導高碳排放供應商設定科學基礎目標 (Science Based Targets ,SBT) 減碳路徑，降低供應鏈上下游碳排放，共同邁向 2035 年供應鏈減碳 23% 的目標。氣候變遷同時衝擊生物多樣性，台灣大將 2023 年訂為生物多樣性元年，邀請上百家供應商簽署「信守保護生物多樣性承諾」，朝 2050 年實踐生物多樣性淨正向衝擊努力，為地球恢復生機，讓萬物永續共存，攜手供應鏈碳夥伴創造利己利他 ESG 生態圈。

持續發揮永續火車頭的影響力，台灣大多年連續舉辦供應商交流大會，表揚優良夥伴，更於 2022 年起開始舉辦「精準減碳座談會」，以「SBT 科學減碳目標」(Science-Based Targets) 為標準，加深供應鏈夥伴對減碳的關注，並落實於企業營運之中。2023 年導入「ISO 20400 永續採購指南」(Sustainable Procurement-Guidance)，將永續準則納入採購流程、供應鏈管理，獲得 BSI 英國標準

協會頒發驗證證書，並完成超過 380 家供應商的 ESG 永續書面審查、116 家供應商書面碳盤查。台灣大也持續落實提升在地採購比例，降低跨國運輸帶來的巨大碳排，2023 年全球採購金額 383.6 億元，在地採購比例達 95.89%，其中綠色採購金額達 239 億元，未來台灣大也將持續擴大綠色供應鏈，並引領供應鏈夥伴發揮永續動能，一起邁向 2050 Net Zero。