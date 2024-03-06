金金漲！國際金價創新高後湧賣壓 專家：先觀察能否站穩2140美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-06 17:12

紐約商品期貨交易所 (COMEX) 4 月黃金期貨 5 日收盤上漲 15.6 美元或 0.7% 至每盎司 2,141.9 美元，連續第三天創下收盤歷史新高，外匯投資專家李其展表示個人看法，金價下一個挑戰是站穩 2140 美元，才能持續突破創高。

李其展表示，黃金的現貨價位前波高點在 2023 年 12 月初的 2132 美元，之後即整理了三四個月，觀察線型，這一波漲勢要先站穩 2140，才能突破新高。

由於聯準會主席鮑爾預計周三 (6 日) 和周四 (7 日) 赴參眾兩院發表證詞，他對美國通膨、經濟前景和 Fed 降息的看法，會對市場有一定影響，加上週五 (8 日) 將公布 2 月非農就業人數及失業率等數據，這些不確定因素都會影響金市的後續發展。