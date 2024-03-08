金價創高之際 中國央行連16個月購入黃金

鉅亨網新聞中心 2024-03-08 15:30

據中國央行公布數據，人行今年 2 月份連續第 16 個月增加黃金儲備，延續了長期購買熱潮，幫助支撐貴金屬飆升至歷史新高。

根據周四 (7 日) 公布的官方數據，2 月末黃金儲備 7258 萬盎司 (2257.49 噸)，1 月底為 7219 萬盎司 (2245.36 噸)，月增 39 萬盎司 (12.13 噸)。

中國最新的儲備更新發布之際，金價大幅上漲，升至 2160 美元以上的歷史高位。許多分析師表示，中國人民銀行永不滿足的需求，是金價能否守住 2000 美元支撐位的關鍵因素。

(來源: 中國央行)

中國國家外匯管理局表示，截至 2024 年 2 月末，中國外匯存底規模為 3,2,258 億美元，較 1 月末上升 65 億美元，升幅為 0.20%。 這也是中國外匯存底連續三個月站穩 3.2 兆美元大關，而 2023 年外匯存底全年穩定在 3.1 兆美元以上。

中國央行買氣不減

陸媒報導，中國目前的購買狂潮與 2015 年的連續購買熱潮不相上下，當時持續了 16 個月，但跳過了一個月。中國在過去 16 個月購買的黃金數量遠遠超過了之前的瘋狂購買量。自 2022 年 11 月以來，中國已購買了 297 噸黃金。

儘管如此，黃金仍占其總儲備的 4% 略多一點，低於外匯儲備率，因此，分析師預計，中國央行還可能繼續購買。

根據世界黃金協會的數據，各國央行去年購買了 1037 噸黃金，略低於 2022 年的歷史最高水準。該委員會 1 月份表示，中國和波蘭等國家今年的購買量很有可能創下紀錄。

世界黃金協會首席市場策略師 Joseph Cavatoni 表示，新興市場央行持續成為淨買家，基於已公布數據，中國、波蘭和新加坡央行購金量排名前三。

報告表示，受聯準會貨幣政策轉向預期的推動，黃金需求在去年創下新高後預計在 2024 年將進一步攀升。

全球央行需求上升

世界黃金協會中國區執行長王立新認為，全球央行增持黃金，絕非基於金價短期上漲獲利，而是從更長遠的視角配置黃金。 各國央行的儲備資產，第一個要求是安全性，第二個要求是很好的流動性，第三個才考慮到回報。

王立新指出，央行持續增持黃金的一大目的是分散自身儲備資產的組成，減少對某一主權貨幣的過度依賴，另一方面則是看重黃金在全球金融資產價格波動加大趨勢下的避險 功能，有助於降低儲備資產的波動幅度。