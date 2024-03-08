金價創高之際 中國央行連16個月購入黃金
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 15:30
據中國央行公布數據，人行今年 2 月份連續第 16 個月增加黃金儲備，延續了長期購買熱潮，幫助支撐貴金屬飆升至歷史新高。
根據周四 (7 日) 公布的官方數據，2 月末黃金儲備 7258 萬盎司 (2257.49 噸)，1 月底為 7219 萬盎司 (2245.36 噸)，月增 39 萬盎司 (12.13 噸)。
中國最新的儲備更新發布之際，金價大幅上漲，升至 2160 美元以上的歷史高位。許多分析師表示，中國人民銀行永不滿足的需求，是金價能否守住 2000 美元支撐位的關鍵因素。
中國國家外匯管理局表示，截至 2024 年 2 月末，中國外匯存底規模為 3,2,258 億美元，較 1 月末上升 65 億美元，升幅為 0.20%。 這也是中國外匯存底連續三個月站穩 3.2 兆美元大關，而 2023 年外匯存底全年穩定在 3.1 兆美元以上。
國家外匯管理局表示，2 月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。 匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。 中國經濟韌性強、潛力大、活力足，經濟長期向好態勢將持續鞏固增強，有利於外匯存底規模維持基本穩定。
中國央行買氣不減
陸媒報導，中國目前的購買狂潮與 2015 年的連續購買熱潮不相上下，當時持續了 16 個月，但跳過了一個月。中國在過去 16 個月購買的黃金數量遠遠超過了之前的瘋狂購買量。自 2022 年 11 月以來，中國已購買了 297 噸黃金。
儘管如此，黃金仍占其總儲備的 4% 略多一點，低於外匯儲備率，因此，分析師預計，中國央行還可能繼續購買。
根據世界黃金協會的數據，各國央行去年購買了 1037 噸黃金，略低於 2022 年的歷史最高水準。該委員會 1 月份表示，中國和波蘭等國家今年的購買量很有可能創下紀錄。
世界黃金協會首席市場策略師 Joseph Cavatoni 表示，新興市場央行持續成為淨買家，基於已公布數據，中國、波蘭和新加坡央行購金量排名前三。
報告表示，受聯準會貨幣政策轉向預期的推動，黃金需求在去年創下新高後預計在 2024 年將進一步攀升。
全球央行需求上升
金價和美元呈反向關係，因此降息階段，美元和債券殖利率下行，通常有利於黃金，也會吸引投資人買進。
分析師指出，長期看，全球央行加購黃金的需求上升、全球「去美元化」趨勢等因素，使得黃金有望成為新一輪定價錨，貴金屬可望具備行動能源。
世界黃金協會中國區執行長王立新認為，全球央行增持黃金，絕非基於金價短期上漲獲利，而是從更長遠的視角配置黃金。 各國央行的儲備資產，第一個要求是安全性，第二個要求是很好的流動性，第三個才考慮到回報。
王立新指出，央行持續增持黃金的一大目的是分散自身儲備資產的組成，減少對某一主權貨幣的過度依賴，另一方面則是看重黃金在全球金融資產價格波動加大趨勢下的避險 功能，有助於降低儲備資產的波動幅度。
Sprott Inc. 執行合夥人 Ryan McIntyre 在一份報告中表示：「我敢打賭，各國央行不會放鬆購買黃金的力度，因爲在一個日益分化、充滿不確定性的世界裏，擁有其他國家的貨幣越來越沒有意義。」
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