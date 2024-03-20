視訊輔助股東會成熱門選項 今年超過百家公司登記採用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-20 15:10

集保結算所致力發展股東數位化服務，積極優化與推廣股東會視訊平台，擴大股東參與股東會，落實股東行動主義，經統計今年已有 106 家上市、上櫃及興櫃公司登記採用，首度突破百家關卡。

呼應國內對線上參與股東會的熱烈需求及國際趨勢，集保結算所於 2022 年推出股東會視訊會議平台，提供公開發行公司召開股東會視訊會議使用，搭建公司與股東數位溝通的橋樑。且為鼓勵採用，上市、上櫃公司若採用視訊輔助股東會，公司治理評鑑可額外加總分 1 分。

股東會視訊會議新制上線以來，2022 年、2023 年分別有 72 家及 96 家公司採行，為協助發行公司，集保結算所成立專案推廣小組，一對一輔導公司進行股東會演練、綵排及當天會議協助。

同時，集保結算所亦成立擬真視訊輔助股東會會議室，於股東會前協助發行公司及其股務代理機構實地演練，安排專人詳細說明平台操作，並模擬註冊、登記、報到、直播、投票、提問等完整流程。

另外，集保結算所也建置「行動戰情室」，全程掌握股東會當日直播情形，及時解決問題，協助視訊輔助股東會順利召開，成效良好。