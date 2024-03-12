金價由歷史高點回落 投資人關注CPI數據

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 14:50

金價在周二 (12 日) 亞洲交易時段下跌，從歷史高點回落，因交易員在美國關鍵通膨數據公布之前鎖定部分利潤，人們普遍預計這一數據將影響利率走勢。

對最早在 6 月降息的押注不斷增加，加上避險需求增加，導致 3 月金價飆升至歷史新高，現貨價格接近 2200 美元。

但最近幾個交易日，這種漲勢降溫，尤其是在聯準會發出強硬訊號和好壞參半的勞動市場數據之後。美元從近期跌勢中企穩，也為貴金屬市場帶來壓力。

截至格林威治標準時間 05:24，現貨黃金下跌 0.2%，至每盎司 2178.43 美元，而 4 月到期的黃金期貨下跌 0.2%，至每盎司 2184.65 美元。 這兩種工具的交易價格，比上周創下的歷史高點低約 15 美元。

現在的焦點完全集中在周二晚些時候公布的關鍵美國 CPI 數據上，投資者尋求獲取有關利率潛在路徑的更多線索。

市場預計，數據將顯示 2 月通膨依然堅挺，且遠高於聯準會 2% 的年度目標。上周非農就業數據發出的訊號好壞參半，預計通膨數據也將為市場提供更多方向。

預計黃金將受益於今年利率的大幅下調—這一觀點一直是黃金近幾個交易日上漲的關鍵驅動力。