川普MAGA幣一個月暴漲231% 成美國總統大選預測指標？

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 11:00

伴隨著比特幣牛市，各種 meme 幣（迷因幣）紛紛暴漲。如果說比特幣還有點技術含量，meme 幣純粹就是情緒了，看誰跑得快，但還真的有名人能夠玩概念玩得溜，一位是世界首富馬斯克，另一位是美國前總統川普。

CoinGecko 的數據顯示，以川普為主題的迷因幣 MAGA 幣，在過去一個月暴漲 231.9%，總市值約 4 億美元。截至台灣時間周二（12 日）上午 9 時 43 分，MAGA 幣報 8.6 美元。

MAGA 幣於去年 8 月 11 日推出。MAGA 是「Make America Great Again」的縮寫，這是川普喊出來的政治宣傳口號。

中國區塊鏈產業投訴平台「貝殼投訴」指出，MAGA 幣可能很快就會成為迷因幣界的名人堂成員，與狗狗圖標並駕齊驅。

該計畫行銷總監、YouTube 脫口秀主持人 Steven Steele 接受《CoinDesk》採訪時表示：「我的目標是使這項計畫獲得像 DOGE 或 SHIB 這樣的認可，達到相同的規模、市值及受歡迎程度。」

2024 年是美國總統大選年，隨著美國總統大選進入激烈階段，在網上掀起的風浪也會越來越大。當涉及到川普的重大事件時，「代幣的價值就會直接反映出來」，這使得它成為一種預測市場的方式。