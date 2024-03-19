美國經濟仍陽光明媚 但烏雲可能正在聚集

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-19 11:04

隨著時序步入 2024 年，美國經濟持續表現出色，但通膨居高不下的狀況，引發有關經濟成長是否會大幅降溫的質疑。

可以肯定的是，華爾街幾乎沒有人預測美國經濟很快就會陷入衰退，多數公司去年也撤回經濟衰退預測，並看好近四年的擴張景況將持續下去。事實上，少數幾家公司甚至上調年度成長預期，部分和強韌的美國勞動力市場有關。

儘管如此，仍有少數預測人士下修對美國國內生產毛額 (GDP) 的預估值，箇中原因便是持續存在的高通膨問題。

若通膨遠高於聯準會 (Fed) 的 2% 目標，Fed 維持高利率的時間，可能會比華爾街所預期的還要更長。高利率將抑制房屋和汽車銷售、打擊商業投資，使家庭和企業面臨更大的壓力。

富國銀行 (Wells Fargo) 經濟學家認為，若 Fed 決策官員今年不放寬政策，美國經濟將不知不覺陷入衰退。富國預估，美國今年最後一季的 GFP 年增率將從近期的 3% 左右放緩至 1.6%。

野村證券 (Nomura) 則認為美國經濟已經放緩。其分析師預測今年第一季 GDP 僅成長 1.2%，僅約華爾街其他分析師預測的一半。

兩家機構仍預期 Fed 將在今年降息，但速度不會像華爾街原先希望的那麼快，野村預測 Fed 今年將降息兩次，非 Fed 先前暗示的三次。芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 最快可能在 6 月或 7 月降息。

不過，今年消費者支出放緩，加劇了人們的擔憂情緒。

一些經濟學家表示，由於高利率、高通膨以及與聯邦刺激措施相關的儲蓄漸漸耗盡，美國家庭捉襟見肘，尤其是中低收入家庭。貸款拖欠率不斷上升和儲蓄率大幅下滑，只是家庭財務壓力日益沈重的幾個例子。

凱投宏觀 (Capital Economics) 北美首席經濟學家 Paul Ashworth 表示，這提醒人們，美國經濟可能並非完全不受限制性貨幣政策影響。

不過，從反面來看，強勁的勞動力市場將支撐穩定的消費支出和經濟成長。人們認為，若美國持續增加就業機會，將失業率維持在較低水平，就能藉由足夠的支出來推動經濟。

BMO Capital Markets 美國經濟學家 Scott Anderson 表示：「永遠不要低估消費者的消費意願和能力，尤其是當他們有工作、口袋中有錢的時候，這是我在過去 25 年一直遵循的一個很好的經驗法則，而且到了今日依舊適用。」

這就是為何 BMO、高盛 (Goldman Sachs) 和先鋒集團 (Vanguard) 等其他華爾街公司均調升美國 GDP 預測。舉例來說，高盛預估今年美國經濟成長率將達 2.7%。