華爾街改口：美國經濟「不著陸」前景樂觀 唯大小摩唱反調

鉅亨網編譯許家華 2024-03-13 13:00

Wolfe Research 策略師周二 (12 日) 的報告修改其基本情景，目前預計美國經濟將出現「沒有著陸」的結果，表明前景樂觀，唯獨大小摩分析師唱反調。

該券商預計，今年美國實質 GDP 年增率將超過 2%，通膨趨勢維持在 2.5% 以上，通膨趨勢維持在 2.5% 以上，這一轉變顯示經濟韌性強於預期，意味著經濟將持續成長，而非低迷或停滯。

影響此前景的關鍵因素包括聯準會 (Fed) 的政策方向、通膨趨勢以及關鍵經濟部門的表現。「過去三個月經濟表現遠強於預期。」策略師在報告中寫道。

「儘管 GDP 預期迅速上升，且近期通膨意外上升，但 Fed 主席鮑爾似乎仍打定主意今年降息 3 至 4 次。」他們補充。

策略師認為，Fed 願意讓美國經濟「火熱」，這表明美國經濟將持續成長，而通膨率將高於理想水準。

「最終，我們相信通膨將比共識預期的更具黏性，但市場至少要等到下半年或更以後，才會擔心這個問題。」他們寫道。

「損益平衡點上升以及近期金價的飆升都表明，市場不認為 Fed 近期內可讓通膨率回到 2%。」

此外，該策略師已將標普 500 指數今年底目標調升至 5300 點，基於其 2025 年 EPS 預測 265 美元的 20 倍。

他們還將今年營業 EPS 上調至 245 美元，明年的調升至 265 美元，而共識估計分別為 244 美元和 277 美元。

他們的基本情景為「沒有著陸」，預計在 Fed 鴿派立場的支持下，市場估值將保持強勁。Wolfe 預計，到年底前本益比 (P/E) 將保持穩定，反映了 2021 年觀察到的趨勢。

「只要我們『沒有著陸』的基本情形保持不變，那麼 EPS 的修正預計將是產業與子產業輪動的關鍵驅動力。」

當談到市場廣度時，Wolfe Research 分析師表示，顯著收窄可能顯示市場出現重大看漲或看跌轉變，讓人想起過去的市場週期。

隨著市場擴大，分析師預測，某些工業和半導體公司等被忽視的週期性產業將表現出色，此外，在強勁的增長前景和積極的領先指標的推動下，小型股將表現出色。

然而，在華爾街各家分析師紛紛調升美股預期且洋溢樂觀情緒之際，摩根士丹利投資長 Mike Wilson 卻不為所動，他認為，鑑於企業盈利普遍缺乏增長，他沒有理由上調對美國股市的預期。

Wilson 指出，標普 500 指數成分股第四季獲利年增 7.4%，但依據媒體彙編數據顯示，倘若剔除「科技七雄」，該指數獲利年減 1.7%，表明整體獲利成長的局面尚未出現。

「硬著陸的風險仍未消除。」他說。

他周二受訪時仍維持對標普 500 指數年底目標價 4500 點的預測，較當日收盤 5175.27 點低約 15%，與《彭博》追蹤的華爾街策略師 4915 點的平均年終預測低 5%。