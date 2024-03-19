日本睽違17年首度升息 會給全球市場帶來哪些影響？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-19 14:00

日本銀行（央行）周二（19 日）宣布，將基準利率從負 0.1% 調高至 0%～0.1%，符合市場預期。除了終結負利率，日銀還宣布將取消殖利率曲線控制政策（YCC），並停止購買指數股票型基金（ETF）等風險資產，正式結束前總裁黑田東彥的激進貨幣寬鬆試驗。

據《財聯社》報導，與其他經濟體不同，日本央行多年來持續保持寬鬆貨幣政策，將政策利率長期錨定在 - 0.1% 的水準，成為全球僅存的「利率窪地」之一。

浙商固收在研究報告中表示，在此背景下，日本央行的貨幣政策選擇具有較強信號效應。日本央行最新的舉動，可能意味著全球低利率環境徹底終結，全球將進入高利率與高通膨並存的全新時期。

值得一提的是，目前日本仍是美國公債最大海外持有國。截至去年年底，日本的海外證券投資總額相當於 4.2 兆美元，其中很大一部分來自日本養老基金和保險公司。

在過去近一年的時間裡，一直有業界人士擔心，日本央行的貨幣政策正常化進程，可能會導致大量日本資金從全球市場流回日本國內。

不過，至少從眼下來看，投資人或許也不必太擔憂日本央行緊縮政策對全球資本流動的影響。日本央行收緊政策的步伐料將是漸進的，而海內外市場整體的利差幅度依然巨大，大量日本資金至少在短期內仍會繼續留在海外市場。

《彭博》最新一期 Markets Live Pulse 的調查結果發現，儘管日本央行收緊政策，但日本投資人的錢還是會留在海外。

在 273 名受訪者中，只有約 40% 受訪者表示，日本央行 2007 年以來的首次升息，將促使日本投資人出售海外資產，並將收益匯回國內。