施羅德：美國CPI年底可回落至2% 經濟軟著陸機率高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-15 10:09

2024 年第一季即將結束，由於市場對於美國聯準會將在今年開始降息的熱切預期，加上就業市場依然良好、經濟基本面未明顯轉弱，市場信心增加、資金匯聚，在美國科技巨頭的帶領下，國際主要市場如美、日、台等一些國家股市，輪番創下新高。施羅德投資團隊認為，今年經濟仍以「軟著陸」發生機率最高。

隨著金融情勢寬鬆，施羅德投資團隊表示，目前各項數據顯示經濟「軟著陸」的機率最高，硬著陸機率偏低。透過收益團隊的總經數據分析，自去年起模擬出三種可能市場情境發生機率，也藉此提醒積極型投資人，即便是目前的樂觀情緒下，仍需居高思危，以投資級及非投資級債的多元策略布局全球，作為核心資產首選。

去年底展望 2024 年時，許多投資機構皆認為未來 12 個月經濟狀況仍以「軟著陸」發生機率最高，也就是就業市場穩定、通膨下滑，美國聯準會及各大央行會如期降息，結束緊縮政策。今年第一季已來到尾聲，隨金融環境逐漸寬鬆，「硬著陸」機率發生機率明顯降低，而持續優於預期的經濟數據則指向未來經濟「不著陸」的機率小幅增加。

以目前數據來看，核心商品物價緩減消除了大部分的壓力，核心服務及住房租金通膨壓力持續下滑，預期 2024 年底通膨應可回到 2% 水準。以歐洲來說，核心通膨包括食物的部分，預計幾個月內即可達到目標水準。

施羅德環球收息債券基金經理人 Julien Houdain 認為，展望未來經濟成長穩定、通膨自高點下滑，預期經濟「軟著陸」依然是基本情境，該情境對於固定收益產品而言，公債殖利率下滑、州信用利差收窄，看好未來表現。

不管是股市派對後的回檔，或者是面對經濟黑天鵝，債券都是可攻可守的核心資產。Julien Houdain 說，整體債券投資組合可說是來到十年難得一遇的機會，是「剛剛好」的平衡點。

舉例來說，目前歐洲投資級債，就比美國以及英國投資級債更有吸引力。而施羅德環球非投資等級債券經理人 Martha Metcalf 也補充，如果就非投資等級債來看，可以關注銀行、能源、消費等產業。以銀行業來說，資產負債表可說是數十年來最佳表現，且受惠目前高利率環境，相當具投資價值。而能源產業，過去幾年去槓桿化也讓產業體質轉佳，公司生產紀律提高，同樣地還可以聚焦成長性。