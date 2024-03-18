鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至5.66元，預估目標價為87.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 16:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.63元上修至5.66元，其中最高估值6.32元，最低估值4.32元，預估目標價為87.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|6.32(6.32)
|8
|最低值
|4.32(4.32)
|7.09
|平均值
|5.62(5.59)
|7.4
|中位數
|5.66(5.63)
|7.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|78,315,000
|90,402,000
|最低值
|74,379,000
|83,328,000
|平均值
|76,347,000
|86,865,000
|中位數
|76,347,000
|86,865,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.5
|6.71
|4.31
|3.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,078,773
|76,419,408
|63,053,656
|60,516,929
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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