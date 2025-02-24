德國總理蕭茲承認敗選 極右翼前所未有崛起

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-24 08:30

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德國國會大選於當地時間周日（23 日）18 時結束，出口民調顯示，基督教民主聯盟和基督教社會聯盟組成的聯盟，得票率領先其他政黨，且極右翼前所未有崛起。

德國電視一台發布的出口民調結果顯示，基督教民主聯盟和基督教社會聯盟（聯盟黨）的得票率為 29%，極右派德國另類選擇黨為 19.5%，德國總理蕭茲所在的社會民主黨（社民黨）為 16%。

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德國基民盟主席默茨周日傍晚在柏林的競選慶祝活動上宣布：「我們贏得了 2025 年德國聯邦議院選舉！」他呼籲儘快籌組新政府，稱「世界不會等待德國，我們必須迅速具備執政能力。」

默茨承諾，將確保德國重新回到穩定、高效的治理軌道上，並強調他本人也將為此全力以赴。

當天蕭茲承認選舉失利，稱「這是一個痛苦的選舉結果，也是一場選舉失敗」。他表示，將繼續履行總理職責，直至任期結束，同時祝賀默茨。

德國另類選擇黨的得票率第二，獲得該政黨有史以來最好成績。德國另類選擇黨主席魏德爾表示，願參與聯邦政府。

近年來，德國另類選擇黨的上升勢頭強勁。該黨在移民問題上持強硬態度，提出降低稅收、減少官僚主義、結束對俄制裁等主張。

根據德國《基本法》的規定，議員必須在選後 30 天內召開聯邦議院首次會議，選出新的聯邦總理。一般情況下，獲得最多選票的政黨總理候選人，將被提名為聯邦總理。

提名為聯邦總理的候選人，在聯邦議院獲得過半議員支持後當選，德國聯邦總統需在 7 天內完成新總理任命。

若議員無法達成一致，3 次投票均失敗，總統將解散國會，重新選舉。在新政府組閣完成前，原政府繼續運行。

德國媒體評論指出，本次選舉的關鍵不僅僅在於哪個政黨得票最高，而是未來政府的組成，組建聯合政府的談判將決定未來的執政格局。

在本屆聯邦議院選舉中，有 4 個政黨最受德國民眾關注，分別是聯盟黨、社民黨、德國綠黨及近年來上升勢頭最強的民粹政黨德國選擇黨。

德國媒體指出，鑑於默茨多次聲稱不會與德國另類選擇黨合作，所以德國可能會出現「聯盟黨 + 社民黨」或「聯盟黨 + 綠黨」兩種政府架構。

由於在移民和經濟問題上存在分歧，且默茨曾公開表示出任總理後會取消蕭茲政府的部分政策，這給「聯盟黨 + 社民黨」政府籌組提高了難度。

倘若聯盟黨與綠黨聯合建立政府，恐怕新政府也會像蕭茲領導的「紅綠燈」聯盟一樣，因政黨間無休止的爭吵最終破裂。