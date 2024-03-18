鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至31.2元，預估目標價為512.5元
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 16:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.66元上修至31.2元，其中最高估值43.74元，最低估值24.6元，預估目標價為512.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|43.74(43.74)
|40.54
|44.11
|最低值
|24.6(26.35)
|28.74
|44.11
|平均值
|31.04(32.12)
|34.15
|44.11
|中位數
|31.2(31.69)
|31.98
|44.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|577,650,990
|706,277,930
|786,497,390
|最低值
|463,008,320
|493,208,690
|786,497,390
|平均值
|529,727,330
|581,317,950
|786,497,390
|中位數
|542,606,560
|576,581,880
|786,497,390
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|21.44
|19.78
|59.98
|35.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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