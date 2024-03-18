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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至31.2元，預估目標價為512.5元

鉅亨網新聞中心 2024-03-18 16:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對華碩(2357-TW)做出2024年EPS預估：中位數由22.66元上修至31.2元，其中最高估值43.74元，最低估值24.6元，預估目標價為512.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 43.74(43.74) 40.54 44.11
最低值 24.6(26.35) 28.74 44.11
平均值 31.04(32.12) 34.15 44.11
中位數 31.2(31.69) 31.98 44.11

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 577,650,990 706,277,930 786,497,390
最低值 463,008,320 493,208,690 786,497,390
平均值 529,727,330 581,317,950 786,497,390
中位數 542,606,560 576,581,880 786,497,390

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 21.44 19.78 59.98 35.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		 482,314,429 537,191,932 535,238,735 412,780,439

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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