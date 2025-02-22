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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至4.1元，預估目標價為282.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.16元下修至4.1元，其中最高估值5.02元，最低估值4.03元，預估目標價為282.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.02(5.02)9.8713.49
最低值4.03(4.01)5.559.28
平均值4.23(4.24)8.2411.08
中位數4.1(4.16)8.4210.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值11,065,00025,380,82028,780,760
最低值10,991,21013,810,60016,887,000
平均值11,032,30019,158,49020,446,810
中位數11,036,50019,189,00018,059,740

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.046.399.884.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,064,85211,965,57413,065,1558,085,201

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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