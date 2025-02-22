鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至4.1元，預估目標價為282.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智原(3035-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.16元下修至4.1元，其中最高估值5.02元，最低估值4.03元，預估目標價為282.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.02(5.02)
|9.87
|13.49
|最低值
|4.03(4.01)
|5.55
|9.28
|平均值
|4.23(4.24)
|8.24
|11.08
|中位數
|4.1(4.16)
|8.42
|10.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|11,065,000
|25,380,820
|28,780,760
|最低值
|10,991,210
|13,810,600
|16,887,000
|平均值
|11,032,300
|19,158,490
|20,446,810
|中位數
|11,036,500
|19,189,000
|18,059,740
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|4.04
|6.39
|9.88
|4.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,064,852
|11,965,574
|13,065,155
|8,085,201
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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