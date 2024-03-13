奇鋐&雙鴻創新高，新普漲停創新高，還可以買嗎？

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 18:00

台股最高來到 20112 點，再創新高，多方趨勢不變，多方趨勢觀察支撐，目前短線支撐為下方缺口 19532 點，沒有回補都是多方強勢控盤，偏多思考偏多操作。

大華國際投顧蘇建豐指出，今天台股扣掉台積電貢獻點數是處於下跌的狀況，資金排擠效應，收盤下跌家數來到 1305 家，比上漲家數 397 家多出很多，因此操作上一定要留意均線乖離率，不要過度追價，拉回震盪再佈局，就可以有效控制風險。

資金聚焦，散熱，重電，矽光子，半導體，AI 族群。

輝達黃仁勳登高一呼，新型伺服器要採用液冷散熱，帶動散熱族群再度攻擊，奇鋐 (3017-TW) 股價最高來到 677 元，雙鴻 (3324-TW) 股價最高來到 745 元，不過依照今年獲利來看，奇鋐(3017-TW)EPS 預估 18~22 元，本益比拉高到 34 倍左右，雙鴻(3324-TW)EPS 預估 20~25 元，本益比拉高到 32 倍左右，股價都不算便宜，建議不要追高，有拉回均線再找佈局機會。

蘇建豐認為，倒是有些散熱個股的股價還未創高，就更有波段空間，例如高力 (8996-TW)，液冷散熱已經通過認證，下半年開始出貨，會拉抬營收和獲利，股價剛打出四個月 W 底型態，目前股價 300 元左右，離前高 447 元還有 40% 以上的空間，投資朋友可以留意。

大華國際投顧蘇建豐還找到一檔健策第二 - 2XXX，均熱片 - 健策 (3653-TW) 股價最高拉到 1035 元，今年預估 EPS 為 25 元左右，本益比偏高，相比之下，健策第二目前股價 5X 元，高階均熱片已經切入大廠 CoWoS 供應鏈，今年高階均熱片佔營收比重會來到 20% 以上，帶動今年營收和獲利都會大幅度成長，前天上漲 4% 多，昨天再漲 4% 多，股價隨時要攻擊創高，趁震盪佈局，後面噴出就能簡單大獲利。

蘇建豐表示，上週帶領會員朋友大換股，把獲利多的放口袋，川湖 (2059-TW)+60%，華擎 (3515-TW)+25%，前鼎 (4908-TW)+29%，通嘉 (3588-TW)+19%，資金轉到股價經過整理的個股，上週與投資朋友分享 AI 手機受惠股 - 6121 新普 (6121-TW)，今天攻上漲停，股價來到 556 元，NB 業務回溫加上歐盟規定手機電池業務轉機，還是 ETF00940 的第十大持股，後續還會有 ETF 加碼力道，今年預計獲利 30 元以上，今天就算漲停，本益比才 18 倍左右，往 20 倍靠龍的話，股價就上看 600 元，手中持股已經獲利 + 21%，一張大賺 + 98 元，持股續抱繼續賺錢。

手機 & 衛星暴增股 - 2313 華通 (2313-TW)，今年衛星營收占比提高，毛利率攀升，獲利就會更多，股價急漲創高，乖離大，昨天公開先把獲利 8% 放口袋，後面再找機會佈局，操作就有短線有波段，獲利才會多。

有賣出持股就佈局新飆股，半導體尖兵 - 6xxx，半導體設備訂單強勁，今年營收和獲利預計會創高，昨天佈局上漲 4% 多，今天再漲 4% 創近期高，離前高還有距離，跟著龍哥第一時間進場，獲利更輕鬆。

營收暴增股 - 8XXX，題材方面，龍哥先保留，主要是營收和獲利都會迎來大成長，股價回測後轉強，前天漲 4% 多，昨天漲 2% 多，股價過高又會噴一波，快來一起先上車。

優惠專案 178 一起發，跟著龍哥一起賺錢，致富專線 02-23628000

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股再戰兩萬點，奇鋐，雙鴻，新普都創新高，還可以追嗎？

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