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鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至70.12元，預估目標價為1818元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對川湖(2059-TW)做出2025年EPS預估：中位數由67.61元上修至70.12元，其中最高估值82.97元，最低估值59.84元，預估目標價為1818元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值82.97(82.97)86.77
最低值59.84(59.84)71.63
平均值70.09(68.8)80.01
中位數70.12(67.61)79.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值15,586,00016,328,670
最低值12,150,00013,924,000
平均值13,617,28014,929,040
中位數13,388,14014,272,770

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS64.5928.3842.5621.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		10,129,3015,762,9717,798,6316,341,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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